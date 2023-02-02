全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台北101成為全球最高花燈！台灣燈會三大推薦路線及光雕展演時間一次掌握！

睽違23年，台灣燈會再度回歸台北市，3大展區從東區延伸至信義商圈，其中台北市政府市政大樓與台北101雙副燈將帶來光雕共演，成為一大必看亮點，共演秀將自即日起每日17：15至21：45，每半小時展演1次；另為配合贈燈、開幕及閉幕儀式，暫停日期為2月4日及5日19:15、19:45，19日21:15等5場101副燈與市府副燈共演時段，上述時段由市府副燈單獨展演。

台北市政府觀光傳播局特別整理出三條推薦「逛燈路線」，只要搭乘捷運能輕鬆抵達。第一條推薦路線前往東區商圈的「光展區」，只要搭乘捷運板南線至「忠孝復興」、「忠孝敦化」及「國父紀念館」站下車，沿著忠孝東路可欣賞許多大型兔兔造型燈飾，包含遠東SOGO百貨於復興館前展出的12米高「未來·穿梭·兔子洞」，捷運國父紀念館站1號出口則有國際藝術家大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」。



光展區-Hi Hide

位於東區的藝術光雕包含，加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」懸掛的大型動態燈光裝置「Ngan Wat：Taipei」；咖啡廳「ODD ONE OUT」也有可愛的美食怪獸漂浮空中。

第二條路線前進座落松山文創園區的「源展區」，展出超過20件作品，巴洛克花園設置長寬15公尺的巨型火塘造型作品「和祖靈對話的路徑」，每日17：15開始、每半小時展演一次。



源展區-種下台北味道



源展區-台北兔給樂

松菸文化廣場上近3層樓高的大型副燈「台北兔給樂」，四面皆為巨型LED立體影像裝置，外觀的裸視3D影像，將歡樂和祝福送達至每個人身邊；此外，作品也設計專屬AR濾鏡，進入「台北通APP」的AR功能，或掃描「IG濾鏡」QR code，可看到主角兔子揮手打招呼！

第三條路線「未來展區」，賞燈民眾可沿著威秀徒步區、南山長條廣場至101水舞廣場步行觀賞。觀傳局表示，展區內不僅有地標建築台北101、台北市政府的共演光雕秀，更有多項作品結合AR、5G傳輸等科技，呈現燈飾創新技藝。



未來展區-光之輪

此外，觀傳局提醒，廁所設在捷運國父紀念館站1號出口外、國父紀念館西側停車場、府前廣場近市議會兩側及四四南村後方公園等有增設6處流動廁所，民眾也可利用展區內既有場館或捷運站、地下街等處的公廁。

3大舞台位於台北101水舞廣場的光源舞台、香堤廣場的未來舞台、松菸1號倉庫的多元舞台，演出時間及詳細資訊可前往官網查詢。