Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 20:48
大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」位於國父紀念館站1號出口上。(圖/台北市觀傳局)

大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」位於國父紀念館站1號出口上。(圖/台北市觀傳局)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台北101成為全球最高花燈！台灣燈會三大推薦路線及光雕展演時間一次掌握！

睽違23年，台灣燈會再度回歸台北市，3大展區從東區延伸至信義商圈，其中台北市政府市政大樓與台北101雙副燈將帶來光雕共演，成為一大必看亮點，共演秀將自即日起每日17：15至21：45，每半小時展演1次；另為配合贈燈、開幕及閉幕儀式，暫停日期為2月4日及5日19:15、19:45，19日21:15等5場101副燈與市府副燈共演時段，上述時段由市府副燈單獨展演。

台北市政府觀光傳播局特別整理出三條推薦「逛燈路線」，只要搭乘捷運能輕鬆抵達。第一條推薦路線前往東區商圈的「光展區」，只要搭乘捷運板南線至「忠孝復興」、「忠孝敦化」及「國父紀念館」站下車，沿著忠孝東路可欣賞許多大型兔兔造型燈飾，包含遠東SOGO百貨於復興館前展出的12米高「未來·穿梭·兔子洞」，捷運國父紀念館站1號出口則有國際藝術家大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」。

全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
光展區-Hi Hide

位於東區的藝術光雕包含，加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」懸掛的大型動態燈光裝置「Ngan Wat：Taipei」；咖啡廳「ODD ONE OUT」也有可愛的美食怪獸漂浮空中。

第二條路線前進座落松山文創園區的「源展區」，展出超過20件作品，巴洛克花園設置長寬15公尺的巨型火塘造型作品「和祖靈對話的路徑」，每日17：15開始、每半小時展演一次。

全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
源展區-種下台北味道

全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
源展區-台北兔給樂

松菸文化廣場上近3層樓高的大型副燈「台北兔給樂」，四面皆為巨型LED立體影像裝置，外觀的裸視3D影像，將歡樂和祝福送達至每個人身邊；此外，作品也設計專屬AR濾鏡，進入「台北通APP」的AR功能，或掃描「IG濾鏡」QR code，可看到主角兔子揮手打招呼！

第三條路線「未來展區」，賞燈民眾可沿著威秀徒步區、南山長條廣場至101水舞廣場步行觀賞。觀傳局表示，展區內不僅有地標建築台北101、台北市政府的共演光雕秀，更有多項作品結合AR、5G傳輸等科技，呈現燈飾創新技藝。

全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
未來展區-光之輪

此外，觀傳局提醒，廁所設在捷運國父紀念館站1號出口外、國父紀念館西側停車場、府前廣場近市議會兩側及四四南村後方公園等有增設6處流動廁所，民眾也可利用展區內既有場館或捷運站、地下街等處的公廁。

3大舞台位於台北101水舞廣場的光源舞台、香堤廣場的未來舞台、松菸1號倉庫的多元舞台，演出時間及詳細資訊可前往官網查詢。
台灣燈會
台北101
花燈
兔年

相關新聞

2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣
2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣
2023/01/31 19:26
兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點
兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點
2023/01/31 09:32
羨慕！體恤員工 台積電擬實施彈性上下班
羨慕！體恤員工 台積電擬實施彈性上下班
2023/01/30 10:54
萌樣破表！歐亞水獺化身萌兔迎春　台灣金門機場喜迎金兔年
萌樣破表！歐亞水獺化身萌兔迎春　台灣金門機場喜迎金兔年
2023/01/22 13:00
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
2023/01/19 20:30

更新時間 : 2023-02-03 01:16 GMT+08:00

最受歡迎

【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶