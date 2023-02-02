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中國解禁63家台灣食品 王美花： 交易不應取決善意應符合規範

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 19:48
經濟部長王美花

經濟部長王美花 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國海關總署去（2022）年禁台灣多項食品進口，今年1月底才對63家我國企業解禁。經濟部長王美花今（2）日表示，食品交易不應以善意與否來決定，應以透明及符合安全規範來做交易。

中國海關總署去年12月突然宣布暫停多項台灣食品進口，包括金酒、台啤皆被阻擋在外。陸委會日前指出，我方多次要求陸方具體說明，被已讀不回或模糊帶過。今年1月29日中國方面宣布，包括金門酒廠63家企業已予以註冊或更新註冊信息，意即放行上述產品輸入中國市場。

媒體今日於「2023大陸台商春節活動」前詢問王美花，中國此舉是否為釋出善意？王美花則回應，台灣重視國際規則並遵守法制，在食品貿易上也重視相關規範，包含有沒有符合安全及品質問題。

中央社報導，王美花強調，相關規範在交流上要明確訂定，按照規範就能執行，「食品交易不應用善不善意來決定，應該是期待透明與符合安全規範來做交易」，並指出兩岸交易也在國際規則下。

面對美國升息議題，王美花表示，美國升息只有僅1碼，讓市場覺得美國不會再因為通膨走高，升息得那麼厲害。對經濟前景，從昨天美股的收高也看得出激勵。

關於台灣方面，王美花提及，年後開工首日已詢問各產業公協會情形，業者都順利按原計畫開工。台灣經濟主要靠外銷，因此會與國際景氣相關，大家評估國際景氣可能在上半年或者第一季落底，但預料中國疫情快速過峰，也會激勵國際景氣。

王美花強調，台灣不管是產業開工或股市開市情形，都昭示著各界對於台灣景氣具備信心。且去年的經濟成長表現與主要競爭國家相比，台灣表現較為穩健，經濟部會持續推動產業發展。
中國海關總署
禁止輸中
食品
台灣
金門酒廠
金門高粱
台灣啤酒
食品業
王美花

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