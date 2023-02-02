台灣6000元普發金最快3月入帳 弱勢群體擬增「免登記直接入帳」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國發會主委龔明鑫1日證實，只要立法院三讀通過特別條例、預算審議順利，最快3月就能拿到普發的6000元現金。數位部今日表示，經財政部協調，近8成的ATM可作為發放6000元的管道；此外，針對弱勢或特殊族群，討論規劃無須先登記就可直接入帳，盼最大化程度便民。

普發6000元到底「何時」以「何種方式」進入人民口袋，眾說紛紜。國發會主委龔明鑫1日表示，若立法院三讀通過特別條例、且後續預算審議都順利，最快3月份民眾就能拿到6000元現金。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華今日建議，為方便偏鄉弱勢族群領取6000元，可提供「上網登記直接入帳」以及「ATM領取現金」以外的方式領取。

數位部則以新聞稿回應，6000元的領取方式會照顧全民，也會特別考量服務弱勢與偏鄉民眾，除了「上網登記直接入帳」、「ATM領取現金」以及「郵局臨櫃領取」3個管道外，目前正討論對於弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者）新增發放管道，規劃無須先登記、6000元直接入帳，目前正跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。

數位部表示，經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放，這樣將有接近8成的ATM都可以作為直接領取6000元的通路，方便民眾領取。

至於立委提及偏鄉地區無ATM，恐影響民眾領普發金一事，據金管會盤點，目前全國所有鄉鎮中，「屏東縣獅子鄉」及「花蓮縣萬榮鄉」雖無郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用；唯一沒有ATM與郵局則是「台東縣金峰鄉」，行政院目前已在研議類似委員建議的作法，對類似特定偏鄉提供「造冊發放」的方案，正在跨部會會議討論中，若有定案就會對外說明。



數位部也說，目前相關方案都在積極規劃中，系統開發與擴充也正在進行，但領取6000元的相關細節正式方案，須等立法院特別預算審查完畢才能配合定案。