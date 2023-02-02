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美軍進入菲律賓軍事基地權限再擴大 加強防範中共犯南海

馬尼拉和華盛頓簽署了一項共同防禦條約，討論美國可以使用呂宋島北部陸地上的4個額外基地。呂宋島是菲律賓最靠近台灣的地區，而巴拉望島上的另一個基地，則是面對有南海爭議中的南沙群島。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/02/02 17:48
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週二（31日）晚間抵達菲律賓馬尼拉。（圖/路透社）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週二（31日）晚間抵達菲律賓馬尼拉。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）菲律賓與美國今（2日）達成協議，將擴大美國隊菲軍事基地的進入權限，包含另外4座基地，以防範中國進犯南海。

根據路透社，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週二晚間抵達菲律賓馬尼拉，並於週四會面菲國外交部長，奧斯汀強調「為了加強我們牢固的雙邊關係，兩國已討論一系列安全措施，並推進我們對自由開放太平洋的共同願景。」他在推特上發文表示。

據報導，華盛頓近年急於擴大其在菲律賓的安全選項，以努力阻止中國對統治台灣採取任何行動，而馬尼拉則希望加強捍衛與中共有爭議的南海領土。美國官員表示，華盛頓希望奧斯汀此次的訪問能達成基地准入協議。

報導稱，華盛頓已根據2014年美菲的加強防務合作協議 (EDCA) 提出了更多准入軍事基地地點。一位不願透露姓名的菲律賓高級官員告訴路透社：「有人在推動另外四、五個這樣的EDCA站點。」「我們肯定會發布某種公告，只是我不知道最終結果會有多少。」

2日，馬尼拉和華盛頓簽署了一項共同防禦條約，討論美國可以使用呂宋島北部陸地上的4個額外基地。呂宋島是菲律賓最靠近台灣的地區，而巴拉望島上的另一個基地，則是面對有南海爭議中的南沙群島。

權限部分，EDCA站點允許美國進入菲律賓基地進行聯合訓練、設備預置和跑道、燃料儲存、軍事住房等建設，但不是永久通行的。 美國軍方已經可以訪問5個這樣的站點。菲律賓官員表示，美國需要增加准入站點，這對兩國都有利，不過「我們不希望它被直接用於美國的防禦能力⋯⋯它必須是互惠互利的。」

報導指出，這位官員也說，馬尼拉與華盛頓達成的協議中，優先事項是提高其防禦能力和與美軍的互相操作性，並提高其應對氣候變化和自然災害的能力。

華盛頓戰略與國際研究中心智囊團的東南亞問題專家波林（Gregory Poling）表示，進入呂宋島北部的地點將有助於美國通過將島嶼南部的水域來阻止中國對台灣採取任何行動，這是基於導彈射程得出的結論。他說，美國和菲律賓海軍陸戰隊正在利用陸基火箭尋求類似的能力，而馬尼拉特別感興趣的是保護其在南海的主權主張。
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