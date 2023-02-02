（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心原定今（2）日公布口罩鬆綁措施相關細節，但指揮中心指揮官王必勝在下午例行記者會上說，考量3大因素決定暫緩宣布，包含近日醫療量能滿、春節連假後出現確診數反彈及各部會尚需時間溝通和安排。

指揮中心日前透露台灣室內口罩鬆綁方向預計參考「韓國模式」，將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、大眾交通運輸工具等，其他地點不強制戴口罩，但是不強制配戴口罩場所也會有建議配戴的特殊情形，而原預計今天說明室內口罩鬆綁細節，卻暫緩公布。

王必勝下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說，室內口罩鬆綁還在研議當中，暫緩公布主要考量3大因素，第1是近日醫院加護病房占床率較滿，雖然多數與COVID-19無關，推測是低溫造成心肌梗塞、中風病例多，造成醫療量能需加強注意。

第2是室內口罩鬆綁事涉台灣全體民眾，由指揮中心公布原則，而各部會有微調的因應做法，各部會間有相當多的意見需要時間去溝通和安排，例如，校園將於2月13日開學，師生配戴口罩規定，需要讓教師、家長等團體向教育部表達意見。

再來是農曆春節連假後，確診數出現反彈，且仍在高點，可能與長假遞延通報有關，雖然現階段有趨緩跡象，但仍需時間觀察趨勢。

不過針對確切的公布時程，指揮中心仍未鬆口。

暫緩鬆綁台灣室內口罩令 王必勝曝3大因素