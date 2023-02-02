（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）國際一項新研究發現，美國默沙東藥廠（Merck & Co. Inc.）的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）會引發患者體內的病毒出現新突變。對此，指揮中心今（2）日強調，病毒基因序列上位點的改變與傳播力、致命率等無相關，請民眾勿過度擔憂。

根據上週發表在medRxiv網站上、未經同儕審查的研究，來自美國、英國弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）及倫敦帝國學院等機構的科學家指出，從數十位服用「莫納皮拉韋」的患者體內提取的病毒樣本中，發現新病毒突變，且變異的病毒不僅能存活，還具有傳播力。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於疫情例行記者會上說明，這個美國小型研究是針對數十位服用「莫納皮拉韋」的新冠患者，雖然結果顯示病毒基因序列上的位點有改變，但未發現和傳播力、抗藥性、致病力有關，也無法稱之其導致新的變異株產生，因此民眾勿過度擔憂，指揮中心也將持續觀察國際上關於位點改變方面的訊息。

羅一鈞表示，莫納皮拉韋是目前具有相當療效的第二線用藥，特別是針對洗腎、不能使用paxlovid「倍拉維」的患者來說，因此請醫生和民眾勿過度擔憂，不用因新型研究觀察到的情形而產生疑慮。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於2021年12月23日批准「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）可用於18歲以上輕度到中度，且有可能惡化成重症的患者，或不適用於其他治療方法的族群，成為繼輝瑞後第二款獲美核准的居家新冠治療口服藥。

莫納皮拉韋的作用原理是干擾新冠病毒的基因序列，導致突變過度後無法複製病毒，病毒便自行消失。一次療程為5天，每12小時服用1次，每次服用4顆，總療程共要服下40顆藥；副作用則為噁心、腹瀉、暈眩。

美國研究稱「莫納皮拉韋」恐致病毒突變 羅一鈞：位點改變與傳播力無關