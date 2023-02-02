美國財星「2023全球最受推崇公司」排名公布 亞洲3企業擠進前50

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國財星雜誌（Fortune）公布了2023年「全球最受推崇公司」（World's Most Admired Companies）排行榜，在亞洲企業中，僅三家企業進入前50名，而第一名依然是蟬聯多年冠軍的蘋果公司。

財星雜誌每年都會針對全球3,700名企業高層、外部董事及股票分析師進行調查，根據人力資源管理、長期投資價值、社會責任、管理品質、財務穩定性、創新、全球競爭力、商品及服務品質、企業資產使用等，共9項標準進行評比。

在排行前50名中，亞洲企業佔據了3家，分別為第31名的新加坡航空公司、第36名的日本豐田汽車，以及第42名的南韓三星電子。

排行第一名為蘋果（Apple），至今年為止已連續16年蟬聯排行榜第一名；亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）則並列第二名，該兩家企業也已連續4年蟬聯前三名。

第四名為波克夏．海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway），第五名摩根大通（JPMorgan Chase），第六名華特迪士尼（Walt Disney），第七名好市多（Costco Wholsale），第八名輝瑞（Pfizer），第九名字母控股（Alphabet，即Google母公司），第十名美國運通（American Express）。

財星雜誌說道，金融公司因克服通貨膨脹的經濟而受到讚譽，摩根大通今年為首次擠進前50名。另外，好市多也克服了業界供應鏈問題，排名創下歷史新高；Netflix則因OTT競爭激烈，從去年的第9名被擠到第29名。