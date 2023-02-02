北京警告不應訪台灣 麥卡錫：中國無權命令我去哪

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫上月傳春季訪問台灣，北京出言警告，麥卡錫今（2）日強硬回應，「我不認為中國能命令我能去哪裡。」

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美國政治網站Punchbowl News上月23日報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）將在春季出訪台灣，五角大廈正為此行做準備。麥卡錫訪台之行若真，將成為繼1997年的金瑞契（Newt Gingrich）、2022年的裴洛西（Nancy Pelosi）之後，第3位訪台的美國國會議長。

中方雖未指名道姓，但北京外交部發言人毛寧在例會上被問及此事時隔空喊話，「敦促美國某些人士恪守一個中國原則」，要求對方「停止做任何違反國際關係基本準則的事情。」

根據 House Republicans推特所上傳的影片，麥卡錫於前往白宮與總統拜登（Biden）商討解決國債上限危機，會後被記者問及台灣行及中國的警告，邁卡錫簡短但明確的表示，「我不認為中國能命令我在何時何地能去哪裡。」

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP — House Republicans (@HouseGOP) February 1, 2023

麥卡錫究竟何時訪台，台灣外交部北美司長徐佑典於上月31日例會指出，目前沒有接獲麥卡錫訪台相關訊息。但日前駐美大表蕭琴當地時間1日被直擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，蕭美琴受訪表示，並未與麥卡錫碰到面，至於是否向其幕僚提出訪台邀請，蕭美琴表示當日並未規畫討論此議題。

人在美國於1日上午出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）、發表演說的立法院長游錫堃，被美媒問及此行是否與麥卡錫碰面，並當面邀請訪台時，並未正面給出回應。