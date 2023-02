北京警告不應訪台灣 麥卡錫：中國無權命令我去哪

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫上月傳春季訪問台灣,北京出言警告,麥卡錫今(2)日強硬回應,「我不認為中國能命令我能去哪裡。」

美國政治網站Punchbowl News上月23日報導,麥卡錫(Kevin McCarthy)將在春季出訪台灣,五角大廈正為此行做準備。麥卡錫訪台之行若真,將成為繼1997年的金瑞契(Newt Gingrich)、2022年的裴洛西(Nancy Pelosi)之後,第3位訪台的美國國會議長。

中方雖未指名道姓,但北京外交部發言人毛寧在例會上被問及此事時隔空喊話,「敦促美國某些人士恪守一個中國原則」,要求對方「停止做任何違反國際關係基本準則的事情。」

根據 House Republicans推特所上傳的影片,麥卡錫於前往白宮與總統拜登(Biden)商討解決國債上限危機,會後被記者問及台灣行及中國的警告,邁卡錫簡短但明確的表示,「我不認為中國能命令我在何時何地能去哪裡。」

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP