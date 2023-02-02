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【草莓控這樣過情人節】台灣平價涮涮鍋「粉紅炫風」美食季　大啖紅絲絨牛奶鍋、草莓炸排骨好幸福

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 15:10
「錢都」將在2月推出「粉紅炫風」美食季。(圖/錢都餐飲集團)

「錢都」將在2月推出「粉紅炫風」美食季。(圖/錢都餐飲集團)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)粉紅火鍋+1！國民火鍋「錢都」將在2月6日推出「粉紅炫風」美食季，草莓炸排骨也端上桌。

情人節快樂！「錢都日式涮涮鍋」將推出「紅絲絨牛奶鍋」，為人氣牛奶湯頭裡添加了天然甜菜根，不只替原先乳白的湯頭渲染上充滿愛意的粉色外，濃郁的奶香湯頭之中，甜菜根的營養價值相當高，富含優質的鐵元素，以及抗氧化劑可以有效預防風寒，嘗鮮價329元。

此外，同為「錢都餐飲集團」旗下自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」，主打能一次吃到上百種食材，跟上「粉紅炫風」帶來「吉哆草莓季」！以鮮甜草莓為主軸，打造多款草莓品項，包含季節限定的「草莓霜淇淋」、大人小孩都愛的「草莓巧克力噴泉」、「草莓奶酪」、「草莓蛋糕」等甜品；午餐每人售價529元+10％，晚餐則是每人599元+10％。

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另外，「吉哆」還破天荒將草莓入菜，端出極富趣味的「草莓炸排骨」，期望在草莓季盛行的時候，帶給賓客不一樣的味蕾體驗。

吃完鍋後來吃冰吧！品牌也推出季節限定的「大湖草莓優格霜淇淋」，採用極富盛名的大湖草莓當基底，與優格完美結合，讓綿密的粉色霜淇淋能一次滿足視覺、味覺的享受，每一口都讓人感受到彷彿初戀的酸甜幸福滋味，「錢都」跟「吉哆」都吃得到。

【草莓控這樣過情人節】台灣平價涮涮鍋「粉紅炫風」美食季　大啖紅絲絨牛奶鍋、草莓炸排骨好幸福
（圖/錢都餐飲集團）

【草莓控這樣過情人節】台灣平價涮涮鍋「粉紅炫風」美食季　大啖紅絲絨牛奶鍋、草莓炸排骨好幸福
（圖/錢都餐飲集團）
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