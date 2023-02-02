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晉見蔡英文　戴維森：台灣美國有諸多可持續加深的關係　

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/02/02 14:20
台灣總統蔡英文（右）今（2）日致贈來訪的美國前亞太司令部司令戴維森紅包。（圖／總統府）

台灣總統蔡英文（右）今（2）日致贈來訪的美國前亞太司令部司令戴維森紅包。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）前美國印太司令部司令戴維森30日率美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團來台，今（2）日與總統蔡英文會面，他強調，台美之間有許多可以持續加深及強化的關係。

相關閱讀：美國前印太司令部司令戴維森率團訪台灣　外交部：將持續深化與美國智庫學界交流

蔡英文今日上午於總統府接見NBR訪團時表示，此番戴維森（Philip S. Davidson）上將率團來訪，是NBR疫後首次恢復訪台，，NBR長期關注印太安全議題，經常提出深入的分析，訪團訪賓也都具有相關研究背景，相信透過來訪，台灣和美國在印太安全議題上，能夠有更多的意見交流。

蔡英文認為，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。因此，我們以強化全民國防為戰略目標，自明年恢復一年期義務役，也將強化訓練內容和量能。她強調，「我們有決心、有信心，更有能力保衛家園。我們也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。」

蔡英文也提及台美雙方不斷提升經貿合作，包括上月甫舉行新一回合會議的「台美21世紀貿易倡議」，並期待台灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓台美雙方、區域及全球都能夠有更進步的發展。

蔡英文表示，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量。新的一年，我們會持續凝聚更多力量，為區域的繁榮發展做出貢獻。

戴維森致詞時表示，很榮幸在NBR的規劃下首度到訪台灣。此行出發前，他就告訴同仁，這次參訪是希望能聆聽並且學習，目前這兩件事都有成功做到，他與美國政府、台灣政府及台北的智庫都有非常豐富的討論。

戴維森指出，過去幾天的討論聚焦於台灣蓬勃發展的民主及公民社會，以及中國對台灣所採取的一系列行動，並強調，台美之間有許多可以持續加深及強化的關係。

戴維森上將提到，此行他也觀察到台北有非常豐富的活力，也有許多正在進行的建設及強健的產業，及台灣軍隊強韌的精神。此外，台灣人民也非常友善。他非常期待今天與蔡總統的討論，希望更了解台灣的民主及發展，並且聆聽蔡總統對於安全情勢及台美關係的見解。
訪團來台
美國訪團
戴維森
國家亞洲研究局

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更新時間 : 2023-02-02 17:39 GMT+08:00

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