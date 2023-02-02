（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增27,085例COVID-19確定病例，分別為26,793例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,793例本土病例，為12,043例男性、14,727例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(5,102例)，高雄市(3,284例)，臺中市(3,177例)，桃園市(3,001例)，臺北市(2,409例)，臺南市(2,224例)。

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為44例男性、30例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月29日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月17日至1月30日。

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，為154例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月25日至今年2月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,596,660例確診，分別為49,056例境外移入、9,547,550例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,430例COVID-19死亡病例，其中16,409例本土，另21例為境外移入。

2/2台灣本土增26,793例本土、292例境外移入和74例死亡