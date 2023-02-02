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文化部長史哲二刷台北國際書展　8大書區7大主題逛不完！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 13:49
（前排右2起）大塊文化董事長郝明義、文化部長史哲、《一直走就不怕孤獨了》作者黃婷、文化部人文及出版司長陳瑩芳合影。(圖/台北書展基金會)

（前排右2起）大塊文化董事長郝明義、文化部長史哲、《一直走就不怕孤獨了》作者黃婷、文化部人文及出版司長陳瑩芳合影。(圖/台北書展基金會)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2023台北國際書展昨（31）日開幕，文化部長史哲除了出席開幕活動外，1日再度現身書展，購買35本書外還參與兩場新書分享會。

史哲表示，「2023台北國際書展是疫後恢復文化生活的重要途徑」，在歷經疫情影響2年停辦、去年6成參展率後，首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館，更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表等閱讀推廣活動，邀請大家在展覽期間購書、參與活動，透過閱讀進入文字的美好世界，更以實際行動支持台灣的出版產業。

《跨越世紀的信號3》由貓頭鷹出版社出版，國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18-20世紀的台灣歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。

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史哲提到，本系列圖書第一本《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》於2019年出版，自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書，期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言，在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版，使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。

大塊出版的《一直走就不怕孤獨了》，以四種視角，引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。新書分享會上，作者也是著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態，以踏上旅程的方式，重新出發。經常與黃婷旅行也為本書寫推薦序的瑪莎則說，享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局，而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。

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史哲

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更新時間 : 2023-02-02 17:39 GMT+08:00

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