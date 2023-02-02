文化部長史哲二刷台北國際書展　8大書區7大主題逛不完！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2023台北國際書展昨（31）日開幕，文化部長史哲除了出席開幕活動外，1日再度現身書展，購買35本書外還參與兩場新書分享會。

史哲表示，「2023台北國際書展是疫後恢復文化生活 的重要途徑」，在歷經疫情影響2年停辦、去年6成參展率後， 首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館， 更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表等閱讀推廣活動， 邀請大家在展覽期間購書、參與活動， 透過閱讀進入文字的美好世界，更以實際行動支持台灣的出版產業。

《跨越世紀的信號3》由貓頭鷹出版社出版， 國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰 寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、 人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18-20世紀的台灣 歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。

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史哲提到，本系列圖書第一本《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（ 17-20世紀）》於2019年出版， 自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書， 期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言， 在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版， 使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。

大塊出版的《一直走就不怕孤獨了》，以四種視角， 引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。 新書分享會上，作者也是著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3 字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態， 以踏上旅程的方式，重新出發。 經常與黃婷旅行也為本書寫推薦序的瑪莎則說， 享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局， 而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。

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