（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎疫情席捲全球3年，身處後疫情時代，面對多國陸續解封或降級，台大醫師李秉穎推估疫情將「感冒化」，而非流感化，不必每年接種疫苗，可能僅有新生兒、免疫力低的長者需要施打，以避免重症風險。

世界衛生組織（WHO）在日內瓦時間1月30日宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）維持全球最高警戒級別，但4月底將會開會討論解除警戒級別，而日本及美國則早一步宣布於5月初陸續解除緊急狀態，對此，台灣是否與世界同步呢？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今（2）日接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，雖然COVID-19新增本土個案數連日破3萬例，但疫情高度危險期已經過了，今年5、6月調降新冠肺炎法定傳染病等級「這是有可能的」，而夏天恢復完全正常生活是「差不多了」。

李秉穎進一步說明，即使因人潮流動出現疫情波動，民眾也無須緊張，現在應該關注的是重症、死亡數據，數字持平就不用過度緊張，但強調現階段疫情危險期仍未過，COVID-19死亡人數還是高於流感，提醒脆弱族群，如長者等須定期施打追加劑疫苗，降低重症、死亡風險。

李秉穎預估，COVID-19疫情未來走向可能「感冒化」、非「流感化」。前者意謂著病毒只會輕微突變，不會突破免疫系統，就不會出現重症風險，不必每年打疫苗；後者的新興病毒突變較厲害，可能突破人類免疫系統，出現重症風險，就需要年年打疫苗，避免重症發生機率。

李秉穎解釋，「感冒」是由100多種鼻病毒或4種冠狀病毒所引起，COVID-19可能成為第5種感冒冠狀病毒。未來剛出生的新生兒，因為是第一次面對COVID-19，有重症風險，可能需要施打疫苗；再者，上年紀的族群免疫力降低，是否增加重症風險，可能需要追蹤，以利規劃疫苗接種。

談及台灣調降新冠肺炎法定傳染病等級的時機點，李秉穎說，新冠肺炎目前雖然仍是國際關注公共衛生緊急事件，雖然歐美國家早已宣布調降等級，但是WHO須綜觀全球情形，包括低收入國家等，而台灣開始解封時間較歐美國家晚，因此完全解封時間也會較晚，新冠肺炎降級後僅需要通報重症和死亡個案，加上現今新冠患者以輕症居多，勢必會放寬室內口罩令，但大型醫院、長照機構、大眾運輸工具等特殊場所仍需要戴口罩。

李秉穎說，若指揮中心於5、6月將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類，到時候或許也可讓指揮中心降級或解散。

面對下週二2月7日邊境管制措施再放寬，疫情是否受到波動，或造成新變異株入侵？李秉穎說，新變異株入侵國內是早晚的問題，嚴格的邊境檢疫措施只是推遲時間；就目前觀測，新變異株引起的重症比例沒有增加，多以輕症為主，對國內疫情不會有太大影響。

推估疫情走向「感冒化」 李秉穎曝台灣5、6月可望降級 恢復正常生活