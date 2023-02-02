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真人版「魷魚遊戲」開拍爭議不斷 兩名參賽者偷發生性關係遭踢出

開拍當天氣溫僅有-3度，有參賽者受訪表示，他親眼看見至少四個人倒下，被抬上擔架送醫，甚至有一名女性參賽者臉色發白、嘴唇發紫

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 12:39
示意圖為倫敦 V&A 博物館的《Hallyu! The Korean Wave》（韓流！韓流）展覽（美聯社）

示意圖為倫敦 V&A 博物館的《Hallyu! The Korean Wave》（韓流！韓流）展覽（美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）真人版「魷魚遊戲」自開拍以來爭議不斷，先前才傳出有參賽者受傷遭擔架抬出，近日又再爆出有兩名參賽者互相看對眼，偷偷發生性行為而遭踢出比賽。

根據外媒報導，真人秀節目「魷魚遊戲：挑戰」已於上個月23日開拍，拍攝地點位於英國貝德福德，拍攝時間預計需要四週，參賽者共有456人，最終獲勝者可獲得高達456萬美元的獎金，但規定也十分嚴格。

製作單位在正式錄影前兩天，於倫敦的一處飯店聚集了456名的參賽者，禁止參賽者們之間互相交流、禁止抽菸喝酒，也禁止參賽者們在未經許可下擅自離開飯店。然而，日前卻傳出有兩名參賽者在飯店裡偷偷發生性行為，工作人員知道後也隨即取消了兩位的參賽資格。

另外，也有消息指出，在開拍時因有寒流來襲，許多人承受不了嚴寒的天氣而昏倒。有參賽者在接受每日郵報受訪時指出，開拍當天氣溫僅有-3度，他親眼看見在進行「紅綠燈」比賽時，有至少四個人倒下，被抬上擔架送醫，甚至有一名女性參賽者臉色發白、嘴唇發紫，痛批製作單位的準備不完善。

針對此事，Netflix及製片方也發布聲明，表示關於參賽者受重傷的說法都是不實指控，也強調他們非常關心參賽者與工作人員的健康及安全，並做好了充足的安全措施。
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Netflix
性行為

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更新時間 : 2023-02-02 17:38 GMT+08:00

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