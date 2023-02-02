Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

除了情人節約會，求婚、慶生、週年紀念等特殊日子也會推升民眾對於高檔餐廳、景觀餐廳的需求。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 16:09
(隨意鳥地方101觀景餐廳。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。)

(隨意鳥地方101觀景餐廳。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節陸續將至，該選擇哪一間餐廳共度浪漫時光，也許是很多情侶會煩惱的問題。

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(饗饗信義店窗景。圖_部落格「璇子的彩色夢．親子遊」提供。)

痞客邦根據近一年全站數據，統計全台最熱搜的景觀餐廳前10名依序為：饗饗、和牛 47、世貿名人坊、莫爾頓牛排館、Sea To Sky、隨意鳥地方101觀景餐廳、Stage 5、黑森林景觀咖啡、羣島景觀餐酒、沐明鍋物。

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

隨意鳥地方101觀景餐廳肋眼牛排。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(隨意鳥地方101觀景餐廳夜景。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。)

痞客邦觀察，「情人節約會」情境下的餐廳安排需求強勁，一篇整理適合約會的餐廳懶人包文章一年可吸引 10 萬瀏覽量；全年各節日之中，對於「高級餐廳」的搜尋量的高峰尤其落在2月14日西洋情人節以及七夕情人節。

情人節約會時，網友偏好的料理類型以高價位、異國料理為主，包含鐵板燒、牛排、法式料理、無菜單料理、餐酒館等，另一方面，高樓層或者能夠觀賞浪漫夜景的餐廳則是長年不敗的熱門選擇。

除了情人節約會，求婚、慶生、週年紀念等特殊日子也會推升民眾對於高檔餐廳、景觀餐廳的需求。

最新統計顯示，全台10大熱搜景觀餐廳中，

♦♦♦第一名是饗賓集團旗下的吃到飽品牌「饗饗」，饗饗第二間分店在 2022 年底正式進駐新北市新莊區「宏匯 i-Tower」頂樓 39 樓，澎湃高級料理加上 360 度落地窗美景，成為吸引民眾消費的兩大因素，開幕至今經常一位難求。

♦♦♦2021 年開幕的 Sea To Sky 位於台北市的微風信義 47 樓，櫃檯後方設有大型投影幕，時而出現藍色海洋及鯨魚，時而轉換為藍天白雲，魔幻又浪漫的設計呼應了店名意象，室內裝潢也以藍、白做為主色系。餐廳主打多國海鮮料理、高檔牛排，套餐價格2,380 元起，特定節日例如西洋情人節、聖誕節還會推出限定餐點。

Sea To Sky 座位分為半露天戶外區、室內用餐區，戶外的酒吧可以近距離觀賞台北 101 絕佳夜景。

進一步統計各縣市的熱門景觀餐廳

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(資料來源: 痞克邦 PIXNET)

台北市的熱搜景觀餐廳還有：

少帥禪園、屋頂上、MiraWan、新葡苑四十六；

台中市熱度前三名景觀餐廳是黑森林景觀咖啡、沐明鍋物、又見一炊煙。

♦♦♦MiraWan 於 2019 年開幕，黑森林景觀咖啡於 2020 年開幕，都是近年熱度竄升、Google 地圖評價 4 顆星以上的景觀餐廳。

獲得米其林餐盤推薦的 MiraWan位於微風南山 47 樓，透過大片落地窗可以眺望台北市信義區夜景、台北 101 大樓，潔白色系裝潢加上群蝶飛舞概念燈具，讓整體氛圍更加浪漫，非常適合情侶約會。MiraWan 提供午餐、下午茶、晚餐與夜吧全天候服務，價位為雙人下午茶套餐 1,680 元，午餐低消每人 1,700 元，晚餐低消每人 2,000 元。

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(MiraWan 雙人下午茶套餐。圖_部落格「Yuri 妍究社」提供。)

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(MiraWan 夜晚氛圍。圖_部落格「Yuri 妍究社」提供。)
情人節
西洋
白色
餐廳
約會
懶人包
痞客邦
景觀

相關新聞

【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
2023/02/01 10:29
台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜
台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜
2023/01/10 17:16
揪姊妹囉！北美館露天咖啡館超時髦　CAFE ACME聯名alice + olivia限定餐點搶先看！
揪姊妹囉！北美館露天咖啡館超時髦　CAFE ACME聯名alice + olivia限定餐點搶先看！
2022/11/23 10:14
蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
2022/10/29 13:40
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
2022/10/24 14:45

更新時間 : 2023-02-02 17:38 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
美國前印太司令部司令戴維森率團訪台灣　外交部：將持續深化與美國智庫學界交流
美國前印太司令部司令戴維森率團訪台灣　外交部：將持續深化與美國智庫學界交流
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！