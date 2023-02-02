(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節陸續將至，該選擇哪一間餐廳共度浪漫時光，也許是很多情侶會煩惱的問題。

(饗饗信義店窗景。圖_部落格「璇子的彩色夢．親子遊」提供。)

痞客邦根據近一年全站數據，統計全台最熱搜的景觀餐廳前10名依序為：饗饗、和牛 47、世貿名人坊、莫爾頓牛排館、Sea To Sky、隨意鳥地方101觀景餐廳、Stage 5、黑森林景觀咖啡、羣島景觀餐酒、沐明鍋物。

隨意鳥地方101觀景餐廳肋眼牛排。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。

(隨意鳥地方101觀景餐廳夜景。圖_部落格「蛋寶趴趴go」提供。)

痞客邦觀察，「情人節約會」情境下的餐廳安排需求強勁，一篇整理適合約會的餐廳懶人包文章一年可吸引 10 萬瀏覽量；全年各節日之中，對於「高級餐廳」的搜尋量的高峰尤其落在2月14日西洋情人節以及七夕情人節。

情人節約會時，網友偏好的料理類型以高價位、異國料理為主，包含鐵板燒、牛排、法式料理、無菜單料理、餐酒館等，另一方面，高樓層或者能夠觀賞浪漫夜景的餐廳則是長年不敗的熱門選擇。

除了情人節約會，求婚、慶生、週年紀念等特殊日子也會推升民眾對於高檔餐廳、景觀餐廳的需求。

最新統計顯示，全台10大熱搜景觀餐廳中，

♦♦♦第一名是饗賓集團旗下的吃到飽品牌「饗饗」，饗饗第二間分店在 2022 年底正式進駐新北市新莊區「宏匯 i-Tower」頂樓 39 樓，澎湃高級料理加上 360 度落地窗美景，成為吸引民眾消費的兩大因素，開幕至今經常一位難求。

♦♦♦2021 年開幕的 Sea To Sky 位於台北市的微風信義 47 樓，櫃檯後方設有大型投影幕，時而出現藍色海洋及鯨魚，時而轉換為藍天白雲，魔幻又浪漫的設計呼應了店名意象，室內裝潢也以藍、白做為主色系。餐廳主打多國海鮮料理、高檔牛排，套餐價格2,380 元起，特定節日例如西洋情人節、聖誕節還會推出限定餐點。

Sea To Sky 座位分為半露天戶外區、室內用餐區，戶外的酒吧可以近距離觀賞台北 101 絕佳夜景。

進一步統計各縣市的熱門景觀餐廳

(資料來源: 痞克邦 PIXNET)

台北市的熱搜景觀餐廳還有：

少帥禪園、屋頂上、MiraWan、新葡苑四十六；

台中市熱度前三名景觀餐廳是黑森林景觀咖啡、沐明鍋物、又見一炊煙。

♦♦♦MiraWan 於 2019 年開幕，黑森林景觀咖啡於 2020 年開幕，都是近年熱度竄升、Google 地圖評價 4 顆星以上的景觀餐廳。

獲得米其林餐盤推薦的 MiraWan位於微風南山 47 樓，透過大片落地窗可以眺望台北市信義區夜景、台北 101 大樓，潔白色系裝潢加上群蝶飛舞概念燈具，讓整體氛圍更加浪漫，非常適合情侶約會。MiraWan 提供午餐、下午茶、晚餐與夜吧全天候服務，價位為雙人下午茶套餐 1,680 元，午餐低消每人 1,700 元，晚餐低消每人 2,000 元。

情人節浪漫之最！全台灣10大熱搜景觀餐廳

(MiraWan 雙人下午茶套餐。圖_部落格「Yuri 妍究社」提供。)

(MiraWan 夜晚氛圍。圖_部落格「Yuri 妍究社」提供。)