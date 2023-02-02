台灣立法院游錫堃院長IRF高峰會演說全文

（台灣英文新聞）游錫堃在美國時間２月１日上午出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）對談。以下是《台灣英文新聞》取得的游錫堃院長IRF高峰會演說全文（中文版）：

為自由而生，為人類自由而拚

美國「宗教自由高峰會」布朗巴克（Sam Brownback）大使、史薇特（Katrina Lantos Swett）主席、美國國家民主基金會威爾森（Damon Wilson）會長、各位貴賓、各位女士先生：大家好！



感謝美國與臺灣相互扶持

有機會以中華民國台灣國會議長的身分，受邀來到美國「宗教自由高峰會」進行演講，深感榮幸！美國「宗教自由高峰會」長期關注國際宗教自由議題，為人類的自由與人權奮鬥不懈，令人敬佩。藉這個機會，謹代表台灣國會及2300萬人民感謝美國數十年來協助台海安全維護及促進台美之間經濟、科技、文化等各方面交流，也要感謝美國過去在台灣人民追求民主自由過程中的關注與扶持。



南島語族的故鄉

台灣山川秀麗、生態豐富，早在數千年前，世居台灣的南島語族人民，就已經駕著獨木舟航向世界。依據美國國家科學院院士賈德‧戴蒙（Jared Diamond）在其獲得普立茲獎的作品《槍炮、病菌與鋼鐵》書中所載，今日西起馬達加斯加島，東到復活節島，兩億多人口的南島語族，祖先來自台灣。



大航海時代躍登國際

由於台灣戰略地位特殊，400年來，先後吸引了荷蘭、西班牙、鄭氏王朝、清國、日本佔領台灣。其中，早在大航海時代的1624年，荷蘭人就在台灣南部建立城堡；兩年後西班牙人也佔領台灣北部。台灣，是世界歷史的一塊關鍵拼圖，而世界也一直存在台灣歷史裡面。



是華文圈的民主燈塔

399年來的被殖民，雖然屢屢帶來壓迫，但台灣人仍然充滿勇氣、懷抱理想、不惜犧牲流血也要出頭天，試圖成為自己命運的主宰。儘管二戰之後，台灣遭受全世界最長的戒嚴與威權統治，這些苦難也從未讓台灣人民放棄對自由民主的追求：1986年衝破黨禁，逼使蔣經國政府宣布解除戒嚴，其後，台灣人共同努力下，落實了定期改選的民選國會、總統直選、和平的三度政黨輪替等民主進程。蟄伏的蛹重生了，蛻變為積極保障宗教自由與人權的民主國度，夙有蝴蝶王國美稱的台灣，有如一隻翩翩飛舞於民主陣營的蝴蝶，拍動著翅膀、示範著民主制度在華文圈確實可行的蝴蝶效應，破除過去一些華人領袖，包括新加坡前總理李光耀所說「人權和民主是西方的舶來品，不適合亞洲國家」的迷思，證明了起源於西方的民主制度，也能在華文圈開花結果。



自由民主，國際評比不凡

在民主制度的開展下，台灣也積極保障宗教的自由並蓬勃發展。早在2014年美國皮尤研究中心（Pew Research Center）提出的報告中，台灣的宗教多樣性指數（Religion Diversity Index）就在全球232個國家與地區高居第2，去年2月「經濟學人智庫（EIU）」公布的「民主指數報告」，台灣位居全球第8名、亞洲第1名；貴國「自由之家」的2022年全球自由報告，台灣94分，在亞洲僅次於日本，在全球與冰島並列世界第17名。宗教自由方面更是拿下4分的滿分。



世界上仍有許多黑暗處

雖然今日在座許多朋友與我一樣，都生活在尊重不同信仰、捍衛自由民主與人權的土地上，但是我們也都意識到，這世界仍然有許多人擔驚受怕，他們沒有選擇的自由，生命甚至隨時可能消失，生而為人的基本權利遭到無情的剝奪。如緬甸的羅興雅族穆斯林、北韓的基督教徒等族群便身處在黑暗之中。在中國，全面性、系統性的宗教打壓更是無所不在。



中共打擊宗教無所不在

2014年，浙江省1,200個十字架被強制拆除；2018年，中國境內超過兩千萬名基督教徒遭到迫害；2020年，習近平發表基督教中國化的「五年計畫」，4個月內拆除安徽省250座教堂的十字架；無數民眾的《聖經》遭到當局沒收，並以習近平語錄取代十誡等。在西藏，過去60餘年間，無數藏人因敬拜達賴喇嘛而被逮捕、判刑；維吾爾族的伊斯蘭教信仰也遭嚴厲鎮壓；內蒙古、河南、寧夏這幾個中國最大的穆斯林少數民族聚居地，清真寺遭到拆除；雲南省三座清真寺關閉。中共消滅不同族群的母語、文化與信仰，罄竹難書。



中共政權本質是對外擴張

除了迫害宗教令人髮指外，中共最危險之處在於它的政權本質。中共在經濟崛起之後，將1970年代的「批孔」政策改為「揚孔」，在全球各地廣設超過500家的「孔子學院」。習近平上台之後更拋棄鄧小平的「韜光養晦」及胡錦濤的「和平崛起」，提出「中國夢」、欲與美國「共管太平洋」、在各地遂行「戰狼外交」、推動「一帶一路」、將南海軍事化、沒收香港一國兩制等，顯現中共除原有的極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想。



民主崛起才是和平的保證

本人早在2006年受邀至貴國傳統基金會演講時，就曾提出「中國的和平崛起，不一定帶來和平」、「唯有民主崛起，才是和平的保證」，呼籲世人一定要認清中共政權本質以及紅色滲透的真相。去年，習近平的延任，證明中國的封建帝制本質依舊，但是控制力變本加厲，可嘆16年過去了，那片土地上的人民仍被重重阻隔在自由民主與人權的大門外。



共同關注中國的宗教自由

宗教自由是人權的基石，是民主價值的核心，我們深切盼望那片土地上的人民可以早日呼吸到自由的空氣，籲請全世界的朋友，共同關注中國的民主發展與宗教自由。數百年來，台灣人為自由而生，現在與未來也都會繼續為自由打拚。感謝各位一直以來為全球宗教自由奮鬥不懈！祝大家健康快樂！謝謝！