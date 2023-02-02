疑致50多人感染1人死亡　美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國近來陸續出現數十例因一款人工淚液而出現感染的情形，甚至造成3人永久性視力喪失、1人死亡，雖然事件仍在調查中，但這些患者在感染前皆使用EzriCare人工淚液。

綜合外電報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正在調查一起綠膿桿菌感染事件，並發出聲明建議醫師和民眾暫停使用知名品牌EzriCare的人工淚液，因為它可能是造成11州至少50人住院的元兇。

美國CDC表示，近日在佛羅里達州、紐澤西州、紐約州、加州、內華達州、德州、華盛頓州等11州陸續出現患者感染綠膿桿菌，據多數患者表示，他們曾使用過不含防腐劑的EzriCare人工淚液。

根據病歷資料，有11人出現疼痛、腫脹、分泌物、發紅、視力模糊、異物感等眼部感染的症狀，至少有3人單隻眼睛失明，其餘患者中有呼吸道或泌尿道感染的狀況，另有1人因細菌入侵血液，引發敗血症而死亡。

不過，目前尚不清楚這些患者是否有潛在眼部疾病，例如青光眼或白內障等。

監管單位正就EzriCare人工淚液進行調查，CDC表示，調查人員在已開封的滴劑中發現細菌，將與患者的菌株比對是否吻合，而密封瓶的檢驗也正在進行中。另外，在流行病學調查和實驗室分析完成之前，建議醫師和患者應立即暫停使用這款人工淚液。

EzriCare在週三的一份聲明表示，目前不清楚旗下人工淚液與多起綠膿桿菌感染關聯性，雖然尚未收到監管單位的強制召回通知，但他們已自主暫停銷售該商品，如有任何需要也將配合FDA和CDC的調查，亦建議消費者暫停使用相關產品。

綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)，又稱銅綠假單胞菌，是一種革蘭氏陰性菌，其外觀呈長棒形。綠膿桿菌適合生長在潮濕的環境下，經常存在土壤、腐化有機物、耕地、水源等地。

綠膿桿菌常透過水作為傳染媒介，水中若含有綠膿桿菌，經由傷口或呼吸道入侵人體後，可能引起傷口化膿及血液感染，如敗血症，呼吸道及泌尿道生殖系統也有可能受到感染，嚴重者可能導致腦膜炎。高危險族群為免疫力低下的老人或小孩。

疑導致50多人感染1人死亡 美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液