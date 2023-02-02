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蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常

➤正在美國訪問的立法院長游錫堃，1日出席宗教自由峰會演說時，強調抗中保台重要性。➤外傳麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫春季訪台，媒體好奇游錫堃此行是否會與麥卡錫會晤，是否會當面邀請他訪台。對此，游錫堃受訪時未正面回應。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 11:12
立法院長游錫堃（左圖) 1日在美國發表演說; 駐美代表蕭美琴(右圖) 則被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室 (原圖; 中央社; TN後製合...

立法院長游錫堃（左圖) 1日在美國發表演說; 駐美代表蕭美琴(右圖) 則被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室 (原圖; 中央社; TN後製合...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）正在美國訪問的立法院長游錫堃美東時間1日不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。駐美代表蕭美琴則被目擊前往麥卡錫辦公室拜會。

蕭美琴1日被目擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，不過她表示並未與麥卡錫碰到面。

問及是否有向麥卡錫幕僚提出訪台灣邀請時，蕭美琴表示: 今天沒有特別規劃討論這一議題。

她指出，對所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。對於台灣現在面臨的處境、關心的議題以及台美許多雙邊合作議題，也都會隨時與各辦公室保持聯繫。

游錫堃當地時間1日上午出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）對談。

蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常

立法院長游錫堃（中）美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（右）對談。中央社

美媒日前報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫春季訪台，外界好奇游錫堃此行是否會與麥卡錫會晤，是否會當面邀請他訪台。對此，游錫堃接受媒體訪問時未正面回應。

他表示，台灣國會與美國國會、行政官員保持密切交流，任何交流包括國會議員、議長到台灣訪問，在民主政治是非常正常現象，駐美處應會有密切交流與適當安排。

對於中國的抗議，游錫堃則表示，中國反應非常過度，民主國家國會交流十分正常，民主國家應該尊重各國人民意見。台美關係密切，國會交流是正常，不必反應過度，尤其是中國。

游錫堃過去曾呼籲美國承認台灣，在被問及是否會利用此次與美方友人見面時再次拋出這一議題時，游錫堃說，「我還是會，這是我的主張」。

中央社報導，游錫堃在2018年10月提出時曾預測，未來10年，台灣在外交方面可以獲得美國承認，現在也有美國國會議員支持。

報導引述蕭美琴說，台灣國會與其他國家國會往來是數十年來傳統，是台灣人民熱情希望與國際接軌的一環，也是駐美代表處長期穩健推動的工作。未來也持續在此基礎以及美台之間共享價值基礎上，繼續歡迎來自全世界好朋友與台灣站在一起，關心台灣。

至於游錫堃是否會拜會麥卡錫或其他美國行政官員、國會議員，蕭美琴表示，游錫堃此行時間很短，華府停留時間可能比搭機時間還短，時間不多，代表處會盡量安排讓他有機會就一些想法與美方朋友交換意見。

蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常

駐美代表蕭美琴美東時間1日被目擊前往美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室拜會。她表示，今天沒有特別規劃討論麥卡錫訪台議題，駐美處與所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。中央社

立法院院長游錫堃美東時間1日在華府出席國際宗教自由峰會，強調捍衛台灣民主的重要性。他指出，如果台灣落入中國共產黨勢力範圍，那麼自由燈塔將被摧毀，將對全世界構成威脅。

路透社報導，游錫堃在國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit ）發表演說猛烈批評中國政府對宗教少數群體的壓迫，並形容台灣是華語世界中唯一的民主政體。

他還強調，台灣位於全球主要海上航道的中心，並且身為重要的半導體生產者，具有戰略重要性。他提及：「捍衛台灣非常重要，尤其是保護台灣的民主。」

游錫堃指稱：「如果台灣落入中國共產黨的勢力範圍，那麼自由燈塔將被摧毀。中國可能會入侵第一島鏈，並對整個世界構成威脅。」

此外，他還說，全球約50%的航運越過台灣與中國之間的台灣海峽，因此台灣對全球貿易具有非常重要的經濟意義。

游錫堃提到：「而且，台灣生產最好的半導體晶片，對全球貿易也將非常重要。如果台灣無法獲得小心保護，對全球貿易及和平將非常危險。」。

蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常

蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常

立法院長游錫堃出席華府國際宗教自由峰會後接受媒體訪問時，不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。中央社
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