【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊

更新時間: 2023-02-02 17:28

首次發稿: 2023-02-02 09:21

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）針對北京拋出恢復兩岸16個直航航點，陸委會主委邱太三今(2日) 回應，需要跟國人說明中國疫情狀況如何，「這需要對方的協助」，資訊越多、越透明，政策越穩定，速度就會越快。

邱太三今天出席「2023大陸台商春節活動」，他接受媒體採訪時做上述表示。

邱太三指出，中國方面的確提出這個建議，政府相關部門也在做各項評估與討論。疫情前，中國有51個航點、台灣10個航點，因為疫情關係，最後只剩下4個航點。

他指出，本來要增加航點的建議不是只有16個，從他上任陸委會主委以來，廣東地區的台商就有跟海基會、陸委會作相關反映。過去一年多有去做評估，也向相關部門做了解。

➤邱太三進一步指，中國疫情起起伏伏，各地管控措施不是那麼樣容易確認與被信賴。地方會層層加碼，導致業者評估認為風險相當大，例如去年10月底廣州突然取消7成以上航班等，這造成業者與旅客不方便。

他強調，未來希望雙方能積極合作，來評估不只這16個航點，相關部門會去蒐集中國方面疫情實際狀況、管制隔離措施，政府部門會做評估與考量，再來做決定。

有媒體進一步詢問，是否有時間表？

邱太三指出，要有必要的評估資訊，像是中國疫情狀況實際如何，這需要跟國人說明，也需要對方的協助。資訊越多、越透明，政策越穩定，它的速度就會越快。

他也否認恢復航點是變相被國台辦施壓，並強調不會只有16個航點有這樣的需求。至於近期是否會陸續開放，他則回應，雙方如果能把各項資訊與機制更加明確，有助於做考量。

被問及此事能否由兩岸航空公司與機場直接談？他表示，「不可以，因為涉及航權與航班的分配，這個恐怕不是某一家航空業者就能做的。」

➤他也強調，兩岸本來就有協議管道，過去簽了23項協議，仍有不同層次的運作。

➤中國國台辦昨(1日) 晚以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿。朱鳳蓮說，1日大陸航空主管部門已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面，「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點」。

另一方面，停辦3年的海基會台商春節活動今天(2/2) 重啟。與會的中國各地台商熱烈反映兩岸航點恢復問題，認為目前只有開放對岸4個航點，遠不敷往來兩岸的台灣民眾所需。

「2023大陸台商春節活動」今在台北舉行，約有200多名台商與會。北京台協會長陳文錧、東莞台協會長陳宏欽、廣州台協會長王慶祥、蘇州台協會長謝清福、珠海台協榮譽會長葉飛呈、澳門台協會長簡廷在、台企聯榮譽會長王屏生、台企聯常務副會長翟所領等指標性台商都有與會。

兩岸空中直航航點現僅開放上海、北京、廈門、成都4地，台商持續關注後續兩岸航點開放情形。

➤台企聯常務副會長翟所領接受媒體聯訪時表示，恢復原有航點是在中國的台灣人最企盼的事情。先前COVID-19疫情環境不允許恢復，現在疫情條件排除了，期待可以快點有決定，採取階段式恢復也可以。而航點恢復也能使機票票價回到以往水準。

他指出，原先對於小三通復航感到振奮，但沒想到專案模式僅限金馬地區居民，「這讓大家有點失望」。小三通很便捷，希望可以全面恢復和以前一樣，讓廣東、福建沿海一帶台胞也可以透過小三通來往兩岸。

➤東莞台協會長陳宏欽直言，兩岸直飛航點限縮問題是所有台商的痛。

以廣東來說，這是台商聚集地方，過去可以從深圳、廣州直飛回台灣，現在卻要透過轉往廈門或成都再飛回台灣，機票價錢也是以往的2至3倍。

他建議，可以先從台商密集的深圳、廣州、江蘇無錫、山東濟南和青島等漸進式恢復。中國先前疫情嚴重，目前一切平穩，正在積極推動內需經濟，對於台商來說是非常好的機會，希望政府可以協助台商拓展中國市場。

➤珠海台協榮譽會長葉飛呈受訪時表示，兩岸直飛航點限制解除是所有台商最期待的事情，現在只有4個點，台商必須轉從上海、廈門或香港、澳門飛回台灣，相當地麻煩。另也建議開放陸客來台，讓陸客來台灣帶動消費，有人流才有金流、物流。

中央社引述仍為海基會代理董事長的許勝雄今天出席「2023大陸台商春節活動」，他指出，李大維曾當過海基會董事長，和台商有互動與交往的經驗，在外交體系也有豐富的經驗，在總統府秘書長任內，跟各部會協商互動非常多，對海基會業務而言非常正面。

他說，李大維接海基會董事長的位子駕輕就熟，一點困難都沒有。根據此前政府發布，涉及海陸兩會的人事調動，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長。不過，陸委會之前表示，由於海基會新任董事長、副董事長等職務，依財團法人法的規定必須召開董事會，完成法定程序後才能上任。

針對海基會的台商春節活動過去因疫情原因停辦三年，今天再次舉行，許勝雄說，現在疫情緩和下來，認為台商間的交流還是很重要，對於今天台商能夠團聚，感到非常高興。

➤至於中國方面提出要增加兩岸直航航點，許勝雄表示，這是好事，兩岸相互之間應有更多的合作與對話，這對區域安全當然有幫助。行之有年的規範與作業應在疫情紓解後，要漸漸恢復，這樣兩岸才能有健康有序的機會與契機。

他也提到，全世界在2023年會面臨很大的挑戰跟考驗，過去這幾年來影響全世界財經方面的因素沒有消失，疫情還在肆虐、通膨問題、高利率、高工資與高運輸成本，這些現象仍存在，因此全世界經濟很難有好的復甦狀況。

更新時間: 2023-02-02 09:44

首次發稿: 2023-02-02 09:21

北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：進一步了解

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國昨(1日) 拋出恢復兩岸航線正常運營的建議，並聲稱已透過「海峽兩岸空運協議」向台灣民航主管機關提出恢復16個直航航點的意見。陸委會則回應，會洽民航局作進一步了解。

中國國台辦1日晚間以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿，作上述表示。

自由時報2日引述民航局長林國顯說，剛收到訊息，會再與陸委會等相關部會討論，是否會恢復、何時恢復，都需待討論之後，才會有答案。

根據中央社，朱鳳蓮1日說，中國航空主管部門1日已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面。並指當前兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點」。

她提到，中方認為當前中國疫情「已得到很好的控制」，台灣民眾「完全可以安心前來學習、工作、創業、生活」。兩岸民眾「對實現正常交流往來的意願強烈」，中方高度重視並已全面做好相關準備。

朱鳳蓮指出，希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸民眾。

台灣陸委會則表示，對於中方稱「大陸民航業務技術人員已通過兩岸民航聯繫人渠道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議」，將洽民航局進一步了解。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，其中台灣10個，中國61個。但疫情爆發後，目前中國僅剩北京、上海、廈門、成都4個直航航點。

北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：進一步了解