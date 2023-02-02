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加入「無膽聯盟」! 名嘴蔡玉真宣布永遠退出談話性節目

臉書PO文並附上一張她住院的照片

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/02 14:11
(原圖: 蔡玉真臉書, 左為檔案照片, 右為近日住院照片; TN後製合成)

(原圖: 蔡玉真臉書, 左為檔案照片, 右為近日住院照片; TN後製合成)

延伸閱讀: 蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 資深媒體人蔡玉真今天(2日) 凌晨在臉書PO文，宣布

「即日起，直到永遠，不再參與任何49到57台的談話性節目，尤其和任何政治人物有關的議題，加入無膽聯盟，舊事已過，成新造的人。」

PO文並附上一張她住院的照片，原來她檢查出膽囊癌跡象，最近剛動手術切除膽囊，所幸只是小手術，一切順利。從她與臉友的對話中發現，她因為連續多次胃痛，照胃鏡時提早發現病灶

蔡玉珍在PO文寫道:

紀念歷史上的這一天，我宣布加入「無膽聯盟」，今天起，我不再是膽大包天的媒體人，也不是膽小鬼，而是無膽之人，上帝眼中新造的人。

兩位權威的主治醫師親自來巡房，開口說，妳膽固醇299，正常是200以下，

「妳是不是吃太好不運動？這個數字要靠降膽固醇藥才能降下來」！

早餐後空腹，下午內視鏡順便切除瘜肉，後面排核磁共振，再切除膽囊。

(醫師)後面繼續提醒

「看過影片，妳的瘜肉長在膽囊，一公分以上我們就建議切除，不然，惡化之後，跟趙寧一樣，認識趙寧吧！那個趙茶房，膽囊腫瘤沒切，走了！」

是啊！趙寧2008年65歲膽囊癌離世，膽囊，不是沒啥用嗎？還變成膽囊癌⋯⋯

媒體界的天選之人，紅極一時的主持人趙茶房，一轉眼，15年前了。

所以，像國偉說的，「我們何其有幸，在老孫的年代成為全台灣最有尊嚴的媒體記者⋯」

是啊！老孫讓財訊人成為最有guts 的記者，沒有任何一位超級大老闆的新聞不能寫，只要屬實，就不怕他施壓，不怕抽廣告，當時寫鄭周敏，寫王永慶、寫張榮發⋯任何施壓都沒有用，不管要抽多少廣告都沒在怕！

現在，媒體到處可以買，哪個老闆不干涉新聞？「全台灣再也沒有第二位我們共同最敬愛的老孫了，做記者能遇見老孫這樣的老闆，能恭逢其盛，值得了」！

所以，既然成為無膽之人，我也宣布，即日起，直到永遠，不再參與任何49到57台的談話性節目，尤其和任何政治人物有關的議題，加入無膽聯盟，舊事已過，成新造的人。

(蔡玉真臉書超連結)

TN小編也祝她早日康復~~順便提醒大家都要注意自己身體和健康狀況......

加入「無膽聯盟」! 名嘴蔡玉真宣布永遠退出談話性節目

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更新時間 : 2023-02-02 17:38 GMT+08:00

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