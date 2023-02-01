台捷關係日趨熱絡 捷克眾議院議長3月訪台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）無懼中國批評，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日才與總統蔡英文通話，展現兩國友好，今（1）日路透指出，捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）證實了將於3月訪台。

據報導，艾達莫娃透過發言人表示，她1日與台灣外交部長吳釗燮通話，向他承諾，「支持尊重人權、尊重自由民主的夥伴，是捷克國會外交的首務。」

3月來台的代表團將包含商業人士、政府官員，以及科研教育機構的代表。

另中央社指出，根據捷克台灣商會（Czech Taiwanese Business Chamber），艾達莫娃訪團將於3月25日抵台，27日至29日參與各類商務活動，包括「第18屆台捷經濟會議」、「捷克-台灣中心」的成立儀式、智慧城市論壇展覽的捷克館開幕式等。至於訪團會晤台灣政要的活動，可能會安排在25日至26日。

台捷交流益趨熱絡，在艾達莫娃之前，2022年9月，捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiri Drahos）率團訪台，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）也曾於2020年8月訪台。

2022年7月，我國立法院長游錫堃訪問捷克，除了在參議院發表演說，也拜會了眾議院、布拉格市府、參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。