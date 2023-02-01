Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台捷關係日趨熱絡 捷克眾議院議長3月訪台

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 20:34
捷克眾議院議長艾達莫娃（圖／<a href="https://www.facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09/?ref=page_internal" target="_blank">臉書</a>）

捷克眾議院議長艾達莫娃（圖／臉書

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）無懼中國批評，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日才與總統蔡英文通話，展現兩國友好，今（1）日路透指出，捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）證實了將於3月訪台。

報導，艾達莫娃透過發言人表示，她1日與台灣外交部長吳釗燮通話，向他承諾，「支持尊重人權、尊重自由民主的夥伴，是捷克國會外交的首務。」

3月來台的代表團將包含商業人士、政府官員，以及科研教育機構的代表。

另中央社指出，根據捷克台灣商會（Czech Taiwanese Business Chamber），艾達莫娃訪團將於3月25日抵台，27日至29日參與各類商務活動，包括「第18屆台捷經濟會議」、「捷克-台灣中心」的成立儀式、智慧城市論壇展覽的捷克館開幕式等。至於訪團會晤台灣政要的活動，可能會安排在25日至26日。

台捷交流益趨熱絡，在艾達莫娃之前，2022年9月，捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiri Drahos）率團訪台，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）也曾於2020年8月訪台。

2022年7月，我國立法院長游錫堃訪問捷克，除了在參議院發表演說，也拜會了眾議院、布拉格市府、參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。
捷克
眾議院
議長
艾達莫娃
台灣
訪台
台捷

相關新聞

美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
2023/02/01 11:34
獲邀參加國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會 台灣立法院長游錫堃啟程赴美
獲邀參加國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會 台灣立法院長游錫堃啟程赴美
2023/01/31 20:27
2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣
2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣
2023/01/31 19:26
美國前印太司令部司令戴維森率團訪台灣　外交部：將持續深化與美國智庫學界交流
美國前印太司令部司令戴維森率團訪台灣　外交部：將持續深化與美國智庫學界交流
2023/01/31 14:28
蔡總統與捷克準總統通電話近15分鐘　盼推動緊密夥伴關係
蔡總統與捷克準總統通電話近15分鐘　盼推動緊密夥伴關係
2023/01/30 23:36

更新時間 : 2023-02-01 22:15 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面