【疫後度假首選】清邁五星河畔度假村　擁抱自然洗滌身心

（台灣英文新聞／陳天韵 泰國採訪報導） 隨著國際疫情趨緩、台灣國境解封，春節期間已有大批國內旅客奔向國外，泰國回歸台灣民眾旅遊首選寶座，清邁平河河畔的Raya Heritage度假村也期待能成為台灣旅客的度假新選擇。

Raya Heritage開幕於2018年，位於清邁古城北邊，車程約20分鐘。度假村所在的河段水流平緩、環境清幽，其腹地內蓊鬱的花園加深了寧靜的感覺之餘，樸素自然的建築和裝修風格讓人即便在室內也像身處在大自然中一樣自在。

該度假村的設計師Vichada Sitakalin在闡述自己的理念時說，在家具及裝飾的使用上，她都是以「永續」的概念來選擇。她表示：「我很重視永續，也很欣賞文化、手工藝、和古早的做事方法……比起當代人，以前的人更懂永續，因為當時『有機』根本不是什麼新穎的概念，而是他們生活的方式。」

除此之外，度假村的經營理念是希望能帶動清邁當地產業一起成長，因此從家具到裝飾品皆是當地居民製作，從編織、染色、木雕、到捏陶，幾乎可說是串起了一條產業鏈。無論是在大廳走廊還是在客房內，Raya Heritage內部的裝飾隨處可見自然元素，並以河流、捕魚為主題，希望藉著融入泰北古代蘭納王國「純粹而優雅」的精神，讓房客能夠體驗人文與自然平衡共生的生活。



度假村內豐富的綠意配上簡樸優雅的建築設計，讓人無論身心靈皆能放鬆。（圖／Raya Heritage提供）



提供下午茶的Laan Cha Tea Terrace使用了黑色牆面、米色桌椅、及靛色坐墊，其中桌椅及坐墊均出自清邁當地匠人之手。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

度假村內的38間客房總共有三種類型：位於二樓附陽台的Rin Terrace Suite、三樓附陽台且挑高的Huen Bon Suite、以及一樓附私人泳池的Kraam Pool Suite，三種房型內部空間都非常寬敞舒適，尤其Rin Terrace Suite和Huen Bon Suite的陽台面對平河以及岸上的叢林，無論在白天還是夜晚，窩在陽台沙發上都是一大享受。

另外值得一提的是，三種房型內部裝飾的色調上除了基本的白色外，分別以黑、米、靛三色點綴。這四種顏色便是Raya Heritage整體的色調主軸，度假村內的其他公共空間，如茶室、餐廳、芳療室等，均可見相同的顏色配置。



Huen Bon Suite的臥室和浴室空間都非常寬敞。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



Rin Terrace Suite及Huen Bon Suite的陽台正對著平河及河邊的叢林，白天和晚上坐在沙發上有不同的感受。（圖／Raya Heritage提供）

Raya Heritage清晨的空氣裡充滿了各種鳥鳴聲，房客若起得早可以看到河流叢林之上緩緩升起的朝陽，再下樓到大廳旁的Khu Khao餐廳享用點餐式的無限量供應早餐，週末入住的房客更可以在早餐前加入河畔早地上的免費瑜珈課程。

Khu Khao餐廳的早餐菜色豐富，從各式麵包及蛋類，還有多種沙拉、魚、優格、麥片、甚至粥、飯、麵可以選擇，且每道菜的份量都讓人能好好品嘗滋味，但又不至於多到讓人吃太飽以至於無法嘗試別的品項。



在Raya Heritage可以看到河流及叢林之上的日出。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

餐廳除了早餐亦提供午、晚餐，菜色融合了泰北、雲南、緬甸、及寮國的特色，反映出清邁自古位於文化交叉路的地理特色。菜單上大部分的菜色都以多重香料調味，口味及口感層次豐富，除了味道較重或者嗆辣的選擇外，亦有清淡鮮香的菜式可供選擇。

Raya Heritage的其他餐飲選擇包括提供下午茶的Laan Cha Tea Terrace以及晚間提供酒飲和輕食的Baan Ta Lounge and Lawn。





Khu Khao餐廳的菜色融入了泰北、雲南、緬甸、及寮國的特色。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

活動方面，度假村每日皆有免費文化體驗，週末為早上的瑜珈課程，平日下午則有各式DIY課程讓房客動手製作泰北文化小物。此外，想體驗清邁當地景點的房客也可以考慮付費參加Raya Heritage所規劃的套裝行程，其中最具特色的就是招牌的「A Day of Eco Valley」，由專業導遊及司機帶領房客體驗茵他儂國家公園一日遊，行程及內容皆能依需求客製調整。

「A Day of Eco Valley」的行程不僅讓旅客飽覽泰國最高峰——茵他儂山的風光，在清涼的瓦基拉坦瀑布下尋找彩虹的蹤跡、登上單趟約45分鐘的步道至觀景台看向底下一望無際的清邁土地，還能參觀泰國空軍為紀念前國王與皇后60大壽的雙塔。



瓦基拉坦瀑布。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



茵他儂山的步道上可以遠眺紀念泰國前國王及王后的雙塔。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

但不得不說，行程中最特別的體驗還是在山腳下私人有機農場內享用農場作物製成的新鮮午餐。提供午餐的農場位於一處小山谷中，也就是行程名稱中的「Eco Valley」。農場的主人與種植了各式蔬菜水果以及外銷用的花卉，與Raya Heritage合作後不但會招待參加套裝行程的客人，連度假村的員工都經常來到這處世外桃源享受清淨的環境。

享用完午餐、離開茵他儂國家公園前的最後一站是克倫族村落中的咖啡田。當地的咖啡都是以有機方式栽種，村子裡處處可見鴨子、牛隻，頗富野趣。參觀、試喝咖啡後，不妨可以購買香氣濃郁的咖啡豆作為回國後送人的伴手禮。



「Eco Valley」是一個位於小山谷中的私人有機農田。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



當地的克倫族人聚落多種植咖啡豆，可以參觀並試喝。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）