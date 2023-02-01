外媒批iRent個資外洩不處理 台灣數位部、交通部介入調查

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）科技媒體TechCrunch昨（1/31）日披露，台灣和泰車（Hotai Motor）旗下的iRent共享汽機車服務，疑有個資外洩風險，數位部已轉請台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）處理，而交通部公路總局今（1）日也進行了行政檢查，調查是否有違規情事。

根據TechCrunch，一名安全研究員上週在和泰車的雲端資料庫中，發現客戶資訊，從名字、手機、email、家戶住址、駕照照片到屏蔽處理的信用卡支付資訊都有。資料庫並無密碼保護，只要有IP位址，任何人都取得客戶資料。外洩的資訊至少涉及10萬名用戶，可能從去年5月就開始有外洩情況。

TechCrunch表示，雖將相關資訊以電郵方式告知和泰車，卻無回應，於是於1月28日直洽數位部，也收到了部長唐鳳回應。唐鳳表示已委由TWCERT/CC處理，iRent資料庫也於1小時後無法進入。TechCrunch指出，和泰車之後回覆，已阻斷外部連結，加固資料庫的安全措施，並表示會通知個資外洩的客戶。

交通部公路總局今日指出，已責成臺北市區監理所，針對iRent （和雲行動服務股份有限公司）個資外洩事件，查明該公司是否依「汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」訂定安全維護計畫及通報。

監理所1日下午派員至該公司進行行政檢查，若發現有違反個人資料保護法相關情事，將要求限期改正，如屆期未改正，將依個資法按次處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

和雲行動服務1日在聲明稿中表示，此乃紀錄應用程式log檔的暫存資料庫發生防護性缺口，資訊人員若使用特定工具及技巧，可進入資料庫查詢三個月的會員異動資料。1月28日接獲通報1小時內，就將資料庫缺失防堵，並加強安全防護等級。初步評估，受影響會員14萬筆，將寄發通知與補償，提醒用戶留意詐騙風險。

和雲也強調，除了再次針對主機系統做弱點及滲透掃描，亦將對iRent App進行源碼掃描，確保客戶交易過程採SSL安全加密。同時，全面盤查iRent現有對外服務資源，進行資安驗證，並請第三方廠商進行資安健檢。