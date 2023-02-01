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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨今天(1日) 正式公布黨務主管名單，包括，政策委員會執行長羅致政等人；中執會並通過中央黨部組織改造調整，設立「新媒體中心」、增設「新住民事務部」等；民進黨主席賴清德說，組織改造秉持進步共好、開放溝通、連結社會精神。

民進黨主席賴清德今天主持上任後首次中執會，行政院副院長鄭文燦今天也列席執會，鄭文燦會後受訪指出，他以後都會列席。

民進黨內人士說，過去陳其邁、林錫耀擔任行政院副院長時都會列席民進黨常會執會，先前因為行政院副院長沈榮津不是民進黨黨員，所以未列席，而是由行政院政務委員黃致達列席做為行政院代表。

新任黨秘書長許立明並公布黨務主管名單，民進黨中執會通過修正中央黨部組織規程，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門，設立「新媒體中心」、原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」。

主管名單如下:

副秘書長黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬，

主席室主任周威佑、

秘書長室主任蔡宗倫、

政策委員會執行長羅致政、

新聞輿情部主任張志豪、

新媒體中心主任詹賀舜、

台灣民主學院主任林秉忠。

國際事務部主任謝佩芬、

青年發展部主任阮俊達、

社會運動部主任邱嘉進、

客家事務部主任蔣絜安、

原住民事務部主任伍麗華、

中國事務部主任吳峻鋕、

民調中心主任陳博洲、

組織推廣部林正鴻、

性別平等事務部主任李晏榕。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述賴清德裁示指出，這次中央黨部組織改造的調整，秉持3項精神，第一是進步共好、第二是開放溝通、第三是連結社會。

賴清德說，未來「性別平等事務部」將更看重台灣性別平權各項事務的推動；首位主任邀請一直致力於推動台灣女性權益及性別平權工作的律師李晏榕，未來與社會各界共同推動台灣進步的力量。

賴清德指出，合併增設「新媒體中心」，以更開放，更與時俱進的方式與社會進行對話及溝通。除了傳統大眾媒體之外，民進黨也必須更重視新媒體的傳播平台，提供即時且精準的訊息，假訊息是台灣社會資訊認知的重大挑戰，這是全球現象，各國對於台灣被境外假訊息入侵提出嚴肅警告；民進黨要強化與地方連結，以透明開放方式，對社會傳播正確訊息。

他表示，尤其新住民人口已經接近台灣原住民人口，第二代更已突破100萬人；「新住民事務」的成立是因為民進黨更重視新住民的權益，也盼望透過新部門，進一步擴大邀請不同的族群一起推動相關公共事務，擴大社會連結。

台灣民進黨組織改造: 設「新媒體中心」、「新住民事務部」、「性別平等部」

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