深耕中輟預防與復學輔導　新北得獎數10個全國第一

新北市透過三級輔導機制與建置跨局處合作之綿密網絡， 致力於學生中輟預防與復學輔導工作。點滴耕耘，於111年度全國 中輟預防與輔導業務表揚中獲獎數達10個，屬全國第一， 包括龍埔國小、碧華國小、景新國小、明志國中、鳳鳴國中、 蘆洲國中、丹鳳高中與警察局少年隊8個團隊獎， 三重高中主任教官陳孝盈與時任龍埔國小主任張家鈞2個個人獎。今 (1)市長侯友宜於市政會議親自勉勵得獎單位，表達敬意。

侯市長表示，新北市幅員廣大，國中小學生數達29萬多人， 市府整合跨網絡的綿密系統，輔導每位學生，使得110學年度總輟 學率呈現歷年最低0.156%。推動中輟輔導工作， 需要時間與耐心，感謝教育局、學校、各單位用心投入， 讓孩子在學校穩定就學。

新北市獲獎7所國中小皆辦理多元彈性的高關懷課程，如攀樹活動、 射箭、纏繞畫、園藝創作、美髮體驗、戶外探險教育等， 讓孩子能有機會自我突破，看重自己的價值，找回對學習的信心。 其中明志國中是第6度獲全國績優學校，團隊積極合作、不放棄中輟 孩子，團隊認為，當孩子被理解後，才有重回校園之契機。碧華國小 則透過家訪、結合社區資源、陪伴同理，並與家長合作，讓孩子再次 踏上學習的路。

警察局少年隊竭盡所能幫中輟生重返校園，也在本次獲獎。 少年隊積極協處少年犯罪及被害問題，與各校進行跨單位合作， 攜手找回每一個迷失的孩子。

此外，榮獲績優個人獎為三重高中陳主任教官表示，當孩子面臨徬徨 不安的狀態，教育人員要看到孩子的需要，也要看到自己的責任。 藉由資源連結與分工，把握每個機會，把因學習低成就、生活作息不 正常等缺席學生，一個個帶回學校上課，發揮輔導工作的價值， 成就孩子的成長。

教育局長張明文表示，新北市推動教育零拒絕、中輟零容忍， 全面落實中輟預防與復學輔導工作。 感謝學校教育人員與各機關團體一起合作守護每個孩子， 積極讓中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台， 獲得學習的快樂與成就。

鳳鳴國中辦理戶外探索體驗課程，讓孩子挑戰自我，與人合作。（照片來源：新北市教育局提供）

明志國中辦理園藝植栽高關懷課程，透過接觸土地與大自然，感受生命的力量。（照片來源：新北市教育局提供）