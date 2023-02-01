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【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！

JR東日本集團選擇台灣作為首次海外發表會的地點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 18:02
JR東日本集團的旗下電商首度開放跨境試營運囉！(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

JR東日本集團的旗下電商首度開放跨境試營運囉！(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)JR東日本集團的旗下電商網站「JRE MALL」推出跨境電商服務「WorldShopping BIZ」，主打來自日本三大和牛產地「山形縣米澤市」及台南姊妹市「群馬縣水上町」工藝品，並提供住宿旅客專屬優惠。

選擇台灣作為首站，相中台灣人熱愛日本秘境旅遊，「JRE MALL」與米澤市及水上町藝術家合作，自今（1）日起於線上販售超過200件特色工藝品，包含紙工藝、玻璃到酒類都有，並販售至全球228個國家和地區，此次同步於JR東日本大飯店台北設置首站期間限定的Showroom，不用出國也可以體驗日本文化，僅開放住宿旅客搶先一睹為快！

JR東日本start up株式會社副社長竹内淳表示，此次為JR東日本start up株式會社首次於海外國家舉辦發表會，因為台灣跟日本之間的地理距離近，兩國人民的心也很近。台日友好再添一樁美事。

竹内淳透露，此次引進的商品以獨特性著稱，有些可能連日本人都沒看過，此次為試營運試水溫，目前沒有設定預期達成的銷量，主要客群針對飯店旅客，會提供優惠券，Showroom也只開放飯店房客參觀。

團隊預估比較暢銷的產品會是武士木芥子娃娃、櫻花達摩、雲和山絨毛椅墊，線上販售期間自即日起至3月31日止，部分商品也於該期間在JR東日本台北大飯店2樓行政酒廊展示。

販售網址：https://www.jreastmall.com/shop/pages/S001/shin-higashinihon.aspx
JR東日本大飯店官方網站：https://taipei.hotel-metropolitan.com/ja/

【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
部分商品於JR東日本台北大飯店展示。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
（圖/Taiwan News, Lyla Liu）
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更新時間 : 2023-02-01 22:15 GMT+08:00

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