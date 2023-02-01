中華電信榮獲「連續5年最佳行動涵蓋」、「台灣5G網速第一名！」

新春報喜，中華電信行動網路再獲國際肯定！ 繼2022年12月獲得OPENSIGNAL台灣5G網速體驗第 一名大獎肯定外，此次在SPEEDTEST®2023年2月最新 公布的「台灣行動量測報告」中一舉獨獲2018-2022「 連續5年最佳行動涵蓋」和「連續5年最佳行動網路」冠軍， 並蟬聯2021-2022「台灣5G網速第一名」大獎， 再次印證中華電信致力於以客戶為中心的建設獲得國際認證與用戶的 肯定！ 同時也是國內唯一蟬聯2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王， 再次取得台灣行動涵蓋與網速NO.1。

SPEEDTEST®此次報告提出中華電信5G下載速率超越全台 各業者平均1.4倍，延續SPEEDTEST®2022上半年報 告，中華電信是台灣行動業者首次在國際權威機構獲得連續5年最快 行動網路、最佳行動涵蓋及最佳行動網路等三冠王認證！

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信作為國內電信龍頭， 公司內有電信研究院超過1, 100位碩博士投入電信服務最新技術研發，全台超過1, 500位工程人員提供7*24最佳電信服務， 更以符合國際技術新潮流，含:建設5G C-RAN機房、設備集中維運及大數據精準建設分析的領先工法， 致力提供用戶最佳的服務體驗， 是獲得消費者信賴及屢獲國際權威SPEEDTEST ®與Opensignal認證肯定的主要原因。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示， 中華電信繼2022年12月榮獲Opensignal台灣5G體 驗、整體行動體驗大獎肯定後，此次再獲SPEEDTEST®“ 2022 Q3-Q4台灣5G網速第一”， 為國內唯一連續獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王; 中華電信擁有4G/5G最大頻寬、 行動網路最佳涵蓋及建設最多基地台等的多項優勢， 當然可以提供客戶NO. 1的行動網路體驗及國際頂尖的5G行動網路服務， 2022下半年再獲國際權威SPEEDTEST® 三項大獎，中華電信相信是客戶最佳選擇！