Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新春送大禮！「富邦Costco聯名卡」正式上市　強強聯手權益加倍

Costco店內2%、Costco線上購物3%回饋無上限、Costco自助加油3%回饋 8/8開放使用

By 台灣英文新聞
2023/02/01 17:09
北富銀今日宣布，全台Costco會員期盼已久的「富邦Costco聯名卡」即日起正式上市，預計8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用...

北富銀今日宣布，全台Costco會員期盼已久的「富邦Costco聯名卡」即日起正式上市，預計8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用...

新春送大禮！台北富邦銀行與Costco開年就為消費者帶來好消息，今(1)日北富銀召開記者會，宣布全台Costco會員期盼已久的「富邦Costco聯名卡」自即日起正式上市，預計8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用。為提升會員禮遇，富邦Costco聯名卡特別針對Costco通路消費提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也享3%回饋，權益升級超有感。同時，富邦Costco聯名卡還提供了豐富多元的店外刷卡優惠，從交通、旅遊到餐飲、運動一應俱全，成為會員人手必備的新一代萬用神卡！

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀極為重視客戶體驗，與Costco以合理價格為會員提供高品質商品與服務的經營理念高度契合。這次雙方合作發行富邦Costco聯名卡，北富銀以金融專業與數位創新能力，結合長期信用卡客群經營經驗，全方位強化服務流程及使用體驗，並把消費場景從Costco通路擴展至食衣住行育樂等多元面向，讓客戶不僅獲得豐盛回饋，也能充分感受金融服務與生活緊密結合的便利愉快。

台灣好市多總經理趙建華表示，選擇北富銀作為新聯名卡發行夥伴，除了肯定北富銀卓越的經營水準及服務品質，更看重北富銀在永續發展及社會共融上的投入及創新作為。富邦集團經營觸角涵蓋金融、電信、不動產、媒體、文創、健康管理及公益等多重領域，為台灣產品線最完整、資源最豐富的金融集團，日後可望在北富銀的創新整合下，提供Costco會員全方位的服務體驗，因此這次合作將以十年為基礎，雙方同心協力發展創新服務，優化會員權益，穩步朝長遠的夥伴關係積極邁進。

不論是店內消費還是店外使用，富邦Costco聯名卡都進行了大幅度權益升級。首先，Costco賣場消費回饋將從過去的1%躍升為2%無上限，小至牛奶、衛生紙等日用品，大到3C家電、名車等高價位商品，一律享有2%無上限回饋，讓不少會員大呼誠意十足。而近年受疫情影響，線上購物的使用率持續攀升，富邦Costco聯名卡也與時俱進，將Costco線上購物權益從1%回饋調高到3%回饋無上限，滿足卡友全方位購物需求。至於Costco自助加油回饋，雖然與過去相同皆為3%回饋，但北富銀也貼心把每月加碼回饋上限拉高至兩倍，用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。

不只Costco通路回饋令人驚喜，富邦Costco聯名卡卡友還享有豐富多元的店外優惠。其中，店外一般消費從過去的0.5%提高為1%回饋無上限，如繳交保費則享0.5%回饋；精選通路也月月好康不斷，包括搭乘高鐵享最高12%回饋、指定餐飲以悠遊卡支付享最高10%回饋，同時到指定旅行社、航空公司、運動用品、藥局、藥妝或影音平台消費最高享5%回饋，早辦早享受，好事加倍多！

新卡上市，當然少不了新卡滿額禮，卡友在活動期間內首次申辦富邦Costco聯名卡並消費滿額，可享500元好多金回饋；如果在申辦富邦Costco聯名卡時，同步申辦自動扣繳Costco續期會員年費，首次續會費扣繳成功還可享500元折抵。好多金是富邦Costco聯名卡專屬回饋機制，所有回饋都會換算成好多金，1元好多金等同現金1元，可折抵店內刷卡消費或Costco會員年費，相當實用。

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別，全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能，並享有機場接送、機場外圍停車及各種飯店美饌折扣。世界卡主打高消費商務族群，額外提供機場貴賓室、高額旅平險等飛航權益；鈦商卡及鈦金卡則可憑Costco會員身分免信用卡年費。依客群需求打造專屬優惠，透過精緻化的分眾經營策略，為卡友創造更愉悅美好的服務體驗。

目前Costco擁有超過300萬會員基礎，會員續卡率9成以上，超高的會員忠誠度，再加上富邦Costco聯名卡權益全面升級的加持，預計將引發台灣史上最大一波換卡潮。為方便會員提早完成新卡申辦，北富銀特別規劃多元申辦管道，即日起消費者可至北富銀各地分行現場辦卡，或自3/1起在全台Costco賣場服務櫃台申辦；此外，也可利用Costco和北富銀的官網、App或北富銀LINE官方帳號線上申辦。為加速辦卡效率，北富銀特別運用大數據及AI智能審核優化申辦程序，若同時兼具北富銀卡友及Costco會員身分，透過智能驗證，即可快速核發兼具會員卡及信用卡功能的二合一卡，讓申辦流程更簡易快捷。

以客戶體驗為核心，北富銀持續深化與卡友之間的雙向互動，結合金融科技擴增信用卡使用場景，整合支付通路延展周邊服務，構建更立體豐富的消費生態圈，2021年北富銀簽帳金額成長率居六大發卡行之首，更勇奪《世界經濟財經媒體》、《國際金融雜誌》「台灣最佳信用卡」殊榮，服務品質深獲各界肯定。未來，北富銀亦將持續精益求精，與優秀夥伴並肩合作賦予信用卡多元價值，為客戶開創與眾不同的美好體驗。

新春送大禮！「富邦Costco聯名卡」正式上市　強強聯手權益加倍

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別，全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能。富邦Costco聯名卡提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也享3%回饋，權益升級超有感。(照片由富邦金控提供)

更新時間 : 2023-02-01 17:34 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
台灣行政院長陳建仁內閣完整名單在這！ 31日交接上任
台灣行政院長陳建仁內閣完整名單在這！ 31日交接上任