新春送大禮！「富邦Costco聯名卡」正式上市　強強聯手權益加倍

新春送大禮！台北富邦銀行與Costco開年就為消費者帶來好消 息，今(1)日北富銀召開記者會，宣布全台Costco會員期盼 已久的「富邦Costco聯名卡」自即日起正式上市，預計8月8 日起開放在Costco店內及線上購物使用。為提升會員禮遇， 富邦Costco聯名卡特別針對Costco通路消費提供加倍回 饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線 上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也享3%回饋， 權益升級超有感。同時，富邦Costco聯名卡還提供了豐富多元 的店外刷卡優惠，從交通、旅遊到餐飲、運動一應俱全， 成為會員人手必備的新一代萬用神卡！

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀極為重視客戶體驗，與Costc o以合理價格為會員提供高品質商品與服務的經營理念高度契合。 這次雙方合作發行富邦Costco聯名卡， 北富銀以金融專業與數位創新能力，結合長期信用卡客群經營經驗， 全方位強化服務流程及使用體驗，並把消費場景從Costco通路 擴展至食衣住行育樂等多元面向，讓客戶不僅獲得豐盛回饋， 也能充分感受金融服務與生活緊密結合的便利愉快。

台灣好市多總經理趙建華表示，選擇北富銀作為新聯名卡發行夥伴， 除了肯定北富銀卓越的經營水準及服務品質， 更看重北富銀在永續發展及社會共融上的投入及創新作為。 富邦集團經營觸角涵蓋金融、電信、不動產、媒體、文創、 健康管理及公益等多重領域，為台灣產品線最完整、 資源最豐富的金融集團，日後可望在北富銀的創新整合下，提供Co stco會員全方位的服務體驗，因此這次合作將以十年為基礎， 雙方同心協力發展創新服務，優化會員權益， 穩步朝長遠的夥伴關係積極邁進。

不論是店內消費還是店外使用，富邦Costco聯名卡都進行了大 幅度權益升級。首先，Costco賣場消費回饋將從過去的1%躍 升為2%無上限，小至牛奶、衛生紙等日用品，大到3C家電、 名車等高價位商品，一律享有2%無上限回饋， 讓不少會員大呼誠意十足。而近年受疫情影響， 線上購物的使用率持續攀升，富邦Costco聯名卡也與時俱進， 將Costco線上購物權益從1%回饋調高到3%回饋無上限， 滿足卡友全方位購物需求。至於Costco自助加油回饋， 雖然與過去相同皆為3%回饋， 但北富銀也貼心把每月加碼回饋上限拉高至兩倍， 用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。

不只Costco通路回饋令人驚喜，富邦Costco聯名卡卡友 還享有豐富多元的店外優惠。其中，店外一般消費從過去的0.5% 提高為1%回饋無上限，如繳交保費則享0.5%回饋； 精選通路也月月好康不斷，包括搭乘高鐵享最高12%回饋、 指定餐飲以悠遊卡支付享最高10%回饋，同時到指定旅行社、 航空公司、運動用品、藥局、藥妝或影音平台消費最高享5%回饋， 早辦早享受，好事加倍多！

新卡上市，當然少不了新卡滿額禮，卡友在活動期間內首次申辦富邦 Costco聯名卡並消費滿額，可享500元好多金回饋； 如果在申辦富邦Costco聯名卡時，同步申辦自動扣繳Cost co續期會員年費，首次續會費扣繳成功還可享500元折抵。 好多金是富邦Costco聯名卡專屬回饋機制， 所有回饋都會換算成好多金，1元好多金等同現金1元， 可折抵店內刷卡消費或Costco會員年費，相當實用。

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別， 全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能，並享有機場接送、 機場外圍停車及各種飯店美饌折扣。世界卡主打高消費商務族群， 額外提供機場貴賓室、高額旅平險等飛航權益； 鈦商卡及鈦金卡則可憑Costco會員身分免信用卡年費。 依客群需求打造專屬優惠，透過精緻化的分眾經營策略， 為卡友創造更愉悅美好的服務體驗。

目前Costco擁有超過300萬會員基礎，會員續卡率9成以上 ，超高的會員忠誠度，再加上富邦Costco聯名卡權益全面升級 的加持，預計將引發台灣史上最大一波換卡潮。 為方便會員提早完成新卡申辦，北富銀特別規劃多元申辦管道， 即日起消費者可至北富銀各地分行現場辦卡，或自3/1起在全台C ostco賣場服務櫃台申辦；此外，也可利用Costco和北富 銀的官網、App或北富銀LINE官方帳號線上申辦。 為加速辦卡效率，北富銀特別運用大數據及AI智能審核優化申辦程 序，若同時兼具北富銀卡友及Costco會員身分， 透過智能驗證，即可快速核發兼具會員卡及信用卡功能的二合一卡， 讓申辦流程更簡易快捷。

以客戶體驗為核心，北富銀持續深化與卡友之間的雙向互動， 結合金融科技擴增信用卡使用場景，整合支付通路延展周邊服務， 構建更立體豐富的消費生態圈，2021年北富銀簽帳金額成長率居 六大發卡行之首，更勇奪《世界經濟財經媒體》、《國際金融雜誌》 「台灣最佳信用卡」殊榮，服務品質深獲各界肯定。未來， 北富銀亦將持續精益求精， 與優秀夥伴並肩合作賦予信用卡多元價值， 為客戶開創與眾不同的美好體驗。

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、 鈦商卡及鈦金卡3種卡別， 全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能。富邦Costco 聯名卡提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限 、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也 享3%回饋，權益升級超有感。(照片由富邦金控提供)