有壽命、學識、財富3高卻被歧視！新北要建立壯基地　老化有為成壯世代

台灣老化速度世界第一， 65歲以上的人口從高齡社會的14％到超高齡社會20％ 只花了7年時間，日本則是花了11年、法國是28年、 德國是36年；新北市目前已達68萬多人，占全市人口超過17％ 。「壯世代之春」作者吳春城表示，高齡化造成臥床族、 少子化造成躺平族，解決良方必須進行高齡解放運動。 傳統觀念老人需求不外乎養生、養老、養病， 但壯世代500萬人口掌握台灣3分之2的財富， 能捲起社會和產業的千堆雪。

新北市社會局在開春之際邀請壯世代教科文協會理事長吳春城於局務 會議中演講，他以「壯世代、新浪潮」為題， 分析國人平均退休年齡為60.3歲，但國人平均餘命已達81歲、 84歲，甚至在現代醫學下，活到90歲比比皆是，面對還有2、 30年的人生，難道光遊山玩水、含飴弄孫嗎？不婚不生、 少子化已造成「4個阿公阿嬤搶一個孫子」。 60歲正當成熟的智慧和勞動力必須釋放妥善運用，日、 韓已逐步放寬退休年齡到70歲。

吳春城認為，老人福利法訂定的時空背景平均餘命才只有62歲， 但如今已不合時宜，必需全面翻轉。壯世代泛指戰後嬰兒潮， 年齡在50+以上，具有壽命高、學識高、財富高等3高特性。 據銀行公會統計，70％的財富掌握在壯世代手裡， 聯卡中心2022年8月統計， 60歲以上單月刷卡高達270億元，是非常龐大的消費群， 但卻面臨產品、通路、文化、態度等方面的歧視。市場以年輕、 仕女族群為消費導向，忽略壯世代這群有高能力消費的族群， 以致產業界年輕人薪資低落，最後乾脆淪為躺平族。因此他提倡「 銀光經濟」，就是將銀子花光光。 其實壯世代只要拿出3分之1出來花費，就會翻轉整體經濟， 專屬老人的白色產業，也會變為橘色商機，甚至春季產業。

「停止學習，才是老化的開始！」吳春城說，要將高齡、 銀髮等舊思維的帽子丟棄，換一頂「壯世代」的新帽子； 舊有的高齡政策，幾乎都是在談福利和補助， 但壯世代教科文協會要翻轉社會的負面認知， 協助企業發展壯世代產業；協助政府建構新政策； 協助個人追求第3人生。

社會局長張錦麗表示，根據內政部2022年12月統計， 全台年滿65歲人口占比為17.56％，新北有17.05％， 台北已達20.9％，基隆也有19.3％，只有桃園14.2％ 屬於較年輕的城市，因此高齡化、銀髮海嘯席捲，但「壯世代」 翻轉舊思維，新北市會率先與壯世代教科文協會合作，打造「 新北壯基地」，擬定相關執行策略，並結合現有2千位有為老化、 晚美人生、動健康等種子老師， 進入全市里里銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點宣導， 翻轉銀髮族成為身壯、心富、靈強的「壯世代」。