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台灣今年首例瘧疾病例　瑞士籍男性曾赴西非　發病一週才就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 16:17
國內出現今年首例瘧疾境外移入病例，為50多歲瑞士籍男性。（示意圖／pixabay）

國內出現今年首例瘧疾境外移入病例，為50多歲瑞士籍男性。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內出現今年首例瘧疾境外移入病例，為50多歲瑞士籍男性，發病前曾前往西非象牙海岸共和國，1月9日入境，1月20日確診感染惡性瘧，個案經治療已出院。

疾病管制署今(1)日說明，該個案為來台出差的瑞士籍男性，於去(2022)年12月下旬至今(2023)年1月上旬曾至西非象牙海岸共和國，但未服用瘧疾預防用藥；1月9日入境後連同出現發燒、頭痛症狀於1月17日就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗於1月20日確診感染惡性瘧 (又稱熱帶瘧)，為今年首例瘧疾境外移入病例，個案經治療已出院，衛生單位將持續追蹤個案健康狀況及檢驗報告。

依疾管署監測資料顯示，近5年(2019-2023年)累計14例確診，均為境外移入病例，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署說明，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧 (又稱熱帶瘧)、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧(又稱熱帶瘧)最常見。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署進一步說明，間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須要加用primaquine服用14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請盡量穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網，或撥免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

台灣今年首例瘧疾病例　瑞士籍男性曾赴西非　發病一週才就醫
瘧疾

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