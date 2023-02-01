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巴基斯坦清真寺自殺攻擊100死其中97警 解密恐怖組織TTP

專家表示，未來數月巴國武裝暴力恐上升。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/02/01 16:15
巴基斯坦白夏瓦市30日傳清真寺自殺炸彈攻擊案，死亡人數今（1）日上修100人，其中97名為警察。（圖／美聯社）

巴基斯坦白夏瓦市30日傳清真寺自殺炸彈攻擊案，死亡人數今（1）日上修100人，其中97名為警察。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）的一處警察聚集的遜尼派清真寺，30日驚傳祈禱時間發生自殺炸彈攻擊，至今（1）日死亡人數已上修到100人、其中97人是警察。這是該國近年來最致命的恐攻之一，分析專家更將事件描述為「國家安全危機」。

CNN報導，白夏瓦市（Peshawar）瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）於爆炸案後接收了大量的傷患及死者，發言人阿辛（Mohammad Asim ）向該媒體上修死亡人數，目前累計至少100人喪生。

白夏瓦市警察局長Mohammad Ijaz Khan指出，警方懷疑自殺炸彈客使用了重達12公斤的炸藥，造成217人受傷。

倖存的警官Nasarullah Khan，在爆炸時腿骨折，並被困在坍塌的天花板與牆壁間的縫隙中，約3小時後才獲救；隨著時間飛逝，搜救隊在廢墟中搜尋生還者的希望越發渺茫。

搜救隊發言人Bilal Faizi於當地時間31日指出，大部分的遺體已被發現，「我們不指望能找到倖存者。」

TPP是否涉入 說詞反覆

巴基斯坦塔利班組織（TTP）在過去15年來，於巴國發動大大小小叛亂，是國際社會認定的恐怖組織。

自殺攻擊事件發生後，TTP的指揮官Sarbakaf Mohmand及Omar Mukaram Khurasani宣稱，這是為去年死亡的TTP組織成員Khalid Khorasani的「報復」，10小時後TTP發言人出面否認，稱組織與該事件「毫無關係」，並強調，TTP規定不得在清真寺、神學院、葬禮場所以及其他聖地行動，還提及違反規定參與行動之人可面臨處罰。

TTP在阿富汗政府公開譴責對禮拜者進行襲擊違背伊斯蘭教義後，才出面否認涉入事件。巴基斯坦當局仍在調查該起事件。

TTP為何叛亂？

美聯社報導，TTP於2007年由巴基斯坦的激進份子成立，源自對巴國當局與美國在反恐戰爭中合作心生不滿，幾個非法組織決定聯手對抗巴國，並支持與美國及北約部隊對槓的阿富汗塔利班。

TPP尋求更嚴格的執行伊斯蘭教義，要求釋放被當局關押的成員，並意圖削弱巴基斯坦在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的軍事存在，該省與阿富汗接壤，長期以來被作為TPP的基地，本次爆炸案發生的白夏瓦市就是該省首府。

去年11月，TTP單方面終止與巴國的停火協議，並加強對巴基斯坦軍警的襲擊。TTP還多次警告警方，不要參與對該組織在白夏瓦市的戰鬥人員的打擊行動。

TTP與阿富汗塔利班間的關係?

TTP獨立於阿富汗塔利班，且是該組織的親密盟友。2021年8月，塔利班接管阿富汗，使得與該組織意識形態相同的TTP行事更加大膽。

反抗巴基斯坦政權的TTP戰士，過去多過著流亡生活，阿富汗塔利班上台後開始公開庇護TTP戰士，甚至還釋放前幾屆政府所逮捕的TTP領導人及戰士。

儘管塔利班多次表示，不允許任何人，包括TTP，利用阿富汗領土對包括巴基斯坦在內的任何國家進行攻擊。但巴國官員指出，阿富汗塔利班言行不符，未曾阻止TTP的作為。

巴基斯坦衝突與安全研究所（Pakistan Institute for Conflict and Security Studies）資深國防分析員Abdullah Khan表示，TTP已表態效忠阿富汗塔利班的領導人，TTP的行動主要針對巴基斯坦軍隊。他擔心，在未來幾周或數月內，巴基斯坦所發生的武裝暴力行為恐將大幅上升。
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