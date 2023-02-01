Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 15:42
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應國際疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，自2月7日起調整「0+7」自主防疫指引中有關篩檢時機之規定，取消原入境當日或自主防疫第一天或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩、以及外出須有2日內快篩陰性結果之規範，改為「出現症狀再使用快篩」。

指揮中心說明，目前自主防疫對象須於入境當日或自主防疫第一天(D0/D1)或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩，自主防疫期間如需外出，須有2日內快篩陰性結果，並由政府提供4劑快篩試劑供自主防疫對象使用。

經評估國內外疫情趨勢及國內醫療量能，自2月7日起調整自主防疫指引檢測時機，於出現症狀時使用家用快篩試劑篩檢，並於自主防疫地點休息。配合防治政策調整，入境者快篩試劑自由領取劑數自2月7日零時(航班表定抵臺時間)起，由4劑調整為1劑，確診者之密切接觸者亦自2月7日起(確診者隔離起始日)同步調整為發放1劑。

指揮中心指出，目前國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，庫存充足，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路(如藥局或有販售快篩試劑之超商/零售通路)自行購買，籲請民眾遵守相關防疫作為，同時維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，保護自己也保護他人，共同維護國內防疫安全。

2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
0+7
自主防疫

相關新聞

【10/13台灣本土+53,356／死亡+29】入境0+7今上路　相關措施一次看
【10/13台灣本土+53,356／死亡+29】入境0+7今上路　相關措施一次看
2022/10/13 14:46
【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施
【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施
2022/10/12 14:24
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
2022/09/29 11:30
王必勝：10月13日入境不必住防疫旅館 邊境解封後自主防疫不監控
王必勝：10月13日入境不必住防疫旅館 邊境解封後自主防疫不監控
2022/09/23 17:56
9/29起入境台灣免做唾液PCR　預計10/13起免隔離「0+7」、取消禁團令
9/29起入境台灣免做唾液PCR　預計10/13起免隔離「0+7」、取消禁團令
2022/09/22 16:33

更新時間 : 2023-02-01 17:33 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？
台灣行政院長陳建仁內閣完整名單在這！ 31日交接上任
台灣行政院長陳建仁內閣完整名單在這！ 31日交接上任