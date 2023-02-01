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2/1台灣本土增31,501例、300例境外移入、48例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 14:14
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增31,801例COVID-19確定病例，分別為31,501例本土個案及300例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,501例本土病例，較上週三多15,172例，增加約92.9%。個案中有14,135例男性、17,347例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(6,097例)，臺中市(3,950例)，桃園市(3,864例)，高雄市(3,560例)，臺北市(2,843例)，臺南市(2,495例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為33例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月28日，死亡日期介於今年1月9日至1月29日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲女性，有高血壓等慢性病史，未接種新冠疫苗，1/3快篩陽性確診，1/9突發呼吸喘，在家昏迷緊急送醫，至急診時已無生命徵象，心電圖顯示有心律不整及疑似急性心肌梗塞，經急救無效不幸於當日過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

2/1台灣本土增31,501例、300例境外移入、48例死亡

指揮中心說明，今日新增300例境外移入個案中，為165例男性、135例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,569,611例確診，分別為48,823例境外移入、9,520,734例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,356例COVID-19死亡病例，其中16,335例本土，另21例為境外移入。

2/1台灣本土增31,501例、300例境外移入、48例死亡

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