巴西罕見捕魚傳統 人與海豚合力抓魚？ 「看我的信號」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)在巴西南部的海岸城市拉古納(Laguna),有一項世界少見的捕魚傳統-人與海豚協力抓魚。二者合作無間,漁穫滿滿,成了當地奇景,科學家也首次透過無人機與水下聲納系統,還原人豚是如何展現奇異默契、達成滿載而歸的雙贏局面。

美聯社指出,人與海豚協力捕魚的故事,可追溯至千年前,從羅馬帝國的法國南部,至19世紀的澳洲昆士蘭。然而,歷史學家雖記述了這項傳統,卻是從人類的角度,並不清楚海豚參與此項活動能如何獲益。

30日發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)中的研究可見,人與海豚藉由觀察彼此的肢體語言,完成此項任務。科學家透過聲納與水下麥克風追蹤海豚與魚群的位置,藉由無人機觀察水上情況,並透過漁民手腕的衛星定位系統,紀錄人類撒網的時機。

拉古納的人豚聯盟已有150年的歷史,居民與瓶鼻海豚合力捕捉一種銀色的鯔魚,具體如何運作呢?

海豚是高智商社會動物,在混濁的水中,人眼無法辨別魚群所在之處,海豚則會透過回聲定位系統,發出喀答聲(click),鎖定魚群的位置。接著海豚會將魚趕往岸邊,此時人們只要等待「水中盟友」的訊號,若出現海豚「跳躍」或「下衝」的動作,代表時機成熟,便可立即撒網。

人類與海豚的行動時間愈一致,捕到的漁獲量愈多。至於海豚,又能得到什麼?原來當漁網驚著魚群,魚兒會散開,海豚覓食更方便。有時,海豚也會想從魚網裡撈幾條魚,這時人類便可感受到魚網拉扯的情況。

有趣的是,拉古納的居民會依照海豚的覓食技巧與配合度分級,將牠們分為「好的」、「壞的」與「懶惰的」夥伴。此地的人類與海豚,世世代代傳承技能,保存了這難能可貴的捕魚文化。

不過,巴西研究人員憂心,隨著汙染加劇、工業捕撈活動取代人工捕魚,這項人與野生動物合作的傳統,恐怕無以為繼。

巴西拉古納市人與海豚合力捕魚(圖/美聯社)