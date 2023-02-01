（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在巴西南部的海岸城市拉古納（Laguna），有一項世界少見的捕魚傳統－人與海豚協力抓魚。二者合作無間，漁穫滿滿，成了當地奇景，科學家也首次透過無人機與水下聲納系統，還原人豚是如何展現奇異默契、達成滿載而歸的雙贏局面。

美聯社指出，人與海豚協力捕魚的故事，可追溯至千年前，從羅馬帝國的法國南部，至19世紀的澳洲昆士蘭。然而，歷史學家雖記述了這項傳統，卻是從人類的角度，並不清楚海豚參與此項活動能如何獲益。

30日發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）中的研究可見，人與海豚藉由觀察彼此的肢體語言，完成此項任務。科學家透過聲納與水下麥克風追蹤海豚與魚群的位置，藉由無人機觀察水上情況，並透過漁民手腕的衛星定位系統，紀錄人類撒網的時機。

拉古納的人豚聯盟已有150年的歷史，居民與瓶鼻海豚合力捕捉一種銀色的鯔魚，具體如何運作呢？

海豚是高智商社會動物，在混濁的水中，人眼無法辨別魚群所在之處，海豚則會透過回聲定位系統，發出喀答聲（click），鎖定魚群的位置。接著海豚會將魚趕往岸邊，此時人們只要等待「水中盟友」的訊號，若出現海豚「跳躍」或「下衝」的動作，代表時機成熟，便可立即撒網。

人類與海豚的行動時間愈一致，捕到的漁獲量愈多。至於海豚，又能得到什麼？原來當漁網驚著魚群，魚兒會散開，海豚覓食更方便。有時，海豚也會想從魚網裡撈幾條魚，這時人類便可感受到魚網拉扯的情況。

有趣的是，拉古納的居民會依照海豚的覓食技巧與配合度分級，將牠們分為「好的」、「壞的」與「懶惰的」夥伴。此地的人類與海豚，世世代代傳承技能，保存了這難能可貴的捕魚文化。

不過，巴西研究人員憂心，隨著汙染加劇、工業捕撈活動取代人工捕魚，這項人與野生動物合作的傳統，恐怕無以為繼。

巴西罕見捕魚傳統 人與海豚合力抓魚？ 「看我的信號」



巴西拉古納市人與海豚合力捕魚（圖／美聯社）