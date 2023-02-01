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蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

「蔡康永創作展」去年(2022年) 12月起在台北白石畫廊開展，展覽將於今年2月4日結束。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 16:11
藝人蕭敬騰（右）買下蔡康永（左）的「非賣品」手繪牛皮書，讓蔡康永很感動，蔡康永說，覺得手稿能被蕭敬騰收藏，是很大的信任。（海灘娛樂提供）...

藝人蕭敬騰（右）買下蔡康永（左）的「非賣品」手繪牛皮書，讓蔡康永很感動，蔡康永說，覺得手稿能被蕭敬騰收藏，是很大的信任。（海灘娛樂提供）...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）藝人蔡康永日前舉辦創作展，許多演藝圈朋友觀展力挺，除了歌手周杰倫首看首買外，蕭敬騰更搶下最後的「非賣品」手繪牛皮書，讓晚來的林志玲相當扼腕，一度打趣直呼「想偷走」。

蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

藝人林志玲（右）日前逛「蔡康永創作展」時，逗趣喊說想把好友蔡康永（左）的「非賣品」手稿偷走。（海灘娛樂提供）中央社

蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

藝人周杰倫（左）提前參觀「蔡康永創作展」時，率先買下蔡康永（右）的創作。（海灘娛樂提供）中央社

「蔡康永創作展」去年(2022年) 12月起在台北白石畫廊開展，展出70多幅蔡康永對於文字見解的畫作，盼帶給觀眾平靜與力量，展覽將於2月4日結束，中央社報導，目前累計逾萬人參觀，也吸引不少藝人現身。

日前歌手蕭敬騰受邀看展時，得知畫作已全數售出，轉而動念要買全場唯一非賣品，就是蔡康永的「手繪牛皮書」，還頑皮地在現場抱著作品不肯放下，跟工作人員要「已售出」的小貼紙，堅持表示已非他莫屬。

「手繪牛皮書」是蔡康永在創作期間隨手撰寫與繪畫的紀錄，展覽期間提供給來賓觀賞，除了蕭敬騰情有獨鍾外，女星林志玲也慧眼獨具看上。現場工作人員透露，「年前志玲姐姐來看畫展，發現畫作都賣完了，連手稿的手繪牛皮書都被蕭敬騰搶下，就抱著牛皮書說『我要偷走』。」

蔡康永表示，「手繪牛皮書放在展覽中，本來是提供觀眾對照的樂趣，完全沒有想到林志玲和蕭敬騰會要求收藏，我還真的挺捨不得的，畢竟是這次展覽的起源，整本都是我一頁一頁亂想亂寫亂畫。」

蔡康永提到，蕭敬騰最終打動他賣出「非賣品」的原因，是因為對方說了一句話，

「老蕭說要把這本當成生活的塔羅牌，沒事就翻一頁當成當天的靈感。這是對我很大的信任，所以決定以榮幸的心情，把這個作品交付到他的手上。」

蕭敬騰則感性回應：

「這份手稿是康永哥最初的創作發想，且沒有經過任何包裝，對我而言非常珍貴。」

蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

【展覽資訊】官網超連結在此

蔡康永創作展 - 我一直替你好好收著 Always for You

台北空間 2022.12.16 – 2023.02.04
蕭敬騰
蔡康永
手繪牛皮書
周杰倫
創作展
非賣品
林志玲
白石畫廊

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更新時間 : 2023-02-01 17:33 GMT+08:00

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