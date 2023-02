蕭敬騰搶下蔡康永捨不得的「非賣品」 林志玲扼腕想偷走

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)藝人蔡康永日前舉辦創作展,許多演藝圈朋友觀展力挺,除了歌手周杰倫首看首買外,蕭敬騰更搶下最後的「非賣品」手繪牛皮書,讓晚來的林志玲相當扼腕,一度打趣直呼「想偷走」。

藝人林志玲(右)日前逛「蔡康永創作展」時,逗趣喊說想把好友蔡康永(左)的「非賣品」手稿偷走。(海灘娛樂提供)中央社

藝人周杰倫(左)提前參觀「蔡康永創作展」時,率先買下蔡康永(右)的創作。(海灘娛樂提供)中央社

「蔡康永創作展」去年(2022年) 12月起在台北白石畫廊開展,展出70多幅蔡康永對於文字見解的畫作,盼帶給觀眾平靜與力量,展覽將於2月4日結束,中央社報導,目前累計逾萬人參觀,也吸引不少藝人現身。

日前歌手蕭敬騰受邀看展時,得知畫作已全數售出,轉而動念要買全場唯一非賣品,就是蔡康永的「手繪牛皮書」,還頑皮地在現場抱著作品不肯放下,跟工作人員要「已售出」的小貼紙,堅持表示已非他莫屬。

「手繪牛皮書」是蔡康永在創作期間隨手撰寫與繪畫的紀錄,展覽期間提供給來賓觀賞,除了蕭敬騰情有獨鍾外,女星林志玲也慧眼獨具看上。現場工作人員透露,「年前志玲姐姐來看畫展,發現畫作都賣完了,連手稿的手繪牛皮書都被蕭敬騰搶下,就抱著牛皮書說『我要偷走』。」

蔡康永表示,「手繪牛皮書放在展覽中,本來是提供觀眾對照的樂趣,完全沒有想到林志玲和蕭敬騰會要求收藏,我還真的挺捨不得的,畢竟是這次展覽的起源,整本都是我一頁一頁亂想亂寫亂畫。」

蔡康永提到,蕭敬騰最終打動他賣出「非賣品」的原因,是因為對方說了一句話,

「老蕭說要把這本當成生活的塔羅牌,沒事就翻一頁當成當天的靈感。這是對我很大的信任,所以決定以榮幸的心情,把這個作品交付到他的手上。」

蕭敬騰則感性回應:

「這份手稿是康永哥最初的創作發想,且沒有經過任何包裝,對我而言非常珍貴。」

【展覽資訊】官網超連結在此

蔡康永創作展 - 我一直替你好好收著 Always for You

台北空間 2022.12.16 – 2023.02.04