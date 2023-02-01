「醫師，我一歲的小孩上次發燒去急診抽血，醫師說他貧血，但他平常看起來很健康，請問要不要緊？」

「醫師，我五歲的小孩好像臉色比較蒼白，是貧血了嗎？」

「醫師，我女兒青春期常常抱怨頭暈，是貧血了嗎？」

每當遇到類似的問題，民眾的第一反應就是上網找資料，但網路上充斥各種錯誤訊息，看了之後，每每讓人更加手足無措。

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)造成貧血的原因很多，每種貧血的治療方法都不同，巫康熙醫師說，長期的慢性貧血，嚴重時可能會造成不可逆的心臟衰竭，在兒童階段可能會造成生長遲緩。呼籲民眾若有貧血問題，應盡速就醫，以免延誤病情。

貧血成因多，治療方法都不同，找出原因才能對症治療

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科巫康熙醫師表示，抽血最常驗的項目就是白血球、紅血球和血小板，當紅血球或血素色低於正常值時就是「貧血」，造成貧血的原因很多，貧血和發燒一樣，一定要去找原因，才能對症治療。

常見的貧血有地中海貧血、缺鐵性貧血、慢性發炎、出血、甚至血癌也會造成貧血，每種貧血的治療方法都不同，一定不可以只買鐵劑和營養品吃就可以了。

急性失血常會有明顯的症狀，如心跳加快或呼吸費力，但慢性貧血就像溫水煮青蛙一樣，幾乎沒有症狀，也因此常常被忽略，當慢性貧血出現臉色蒼白或走路一小段就會覺得喘，那貧血一定相當嚴重，小孩不會清楚表達自己的不舒服，而常被忽略，成人會覺得可能是壓力太大，或因症狀沒有嚴重到影響日常生活，所以也沒去理會它。

巫康熙提醒，長期的慢性貧血，會造成心臟的負荷，嚴重時可能會造成心臟不可恢復的心臟衰竭，在兒童階段可能會造成生長遲緩，貧血千萬不可等閒視之。

缺鐵性貧血會影響腦部發育與功能，因此積極治療十分重要

缺鐵性貧血常見的原因包括，只攝取母奶到一歲左右，但沒有添加含有鐵質的食物或補充低劑量鐵質、青少年發育、女性月經流失、或腸胃道和泌尿道慢性出血等，這些原因都會導致缺鐵性貧血，找出這些原因，而加以治療，如胃潰瘍造成出血，要治療胃潰瘍，這樣才能根治缺鐵性貧血。

地中海貧血患者產前務必做基因檢測

地中海貧血在台灣相當常見，和上述的缺鐵性貧血，很不容易區分，而兩種疾病同時合併在一個病患上，也很常見，一定要仔細的做血液檢查和分析，這兩種疾病的治療相差很多，輕型的地中海型貧血不會有症狀，也不會對健康導致危害，更不需要補充鐵質，若父母同時有地中海貧血的問題，一定要去做基因檢測，以避免生下重型的地中海貧血寶寶。

巫康熙提醒，貧血要先找到原因，再加以治療，切勿自行研判貧血的原因及服用鐵劑治療。若有貧血問題，應儘速就醫檢查，以免錯過最佳時機而延誤病情。

臉色蒼白、頭暈是貧血?需補充鐵劑？台灣名醫：有貧血務必就醫 嚴重恐致心臟衰竭