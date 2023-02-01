美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國國務卿布林肯預計2月5至6日訪問北京，白宮證實，布林肯將尋求重啟雙方在軍事與氣候變遷等議題的對話，並涉及俄國侵略烏克蘭議題；學者分析，此行不會為美中關係帶來重大突破，以外交手段消弭台海衝突動武論調至關重要。

布林肯此行赴中國訪問2日，將於與中國外交部長秦剛會談。路透社報導，柯比（John Kirby）於美東時間31日於媒體簡報上表示，去（2022）年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國以擱置美中在軍事及氣候變遷等議題上的對話作為報復。此番訪中，布林肯將著意尋求重振這些議題的對話。

柯比表示，布林肯期待能在此行處理所有議題，也可預期俄烏戰爭議題將在本次會晤中被提出。

布林肯此行為美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島舉行領袖會談的後續行動，外界都在揣測是否能讓日益惡化的美中關係回溫，以及緩和台灣問題。

南華早報引述「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，此行並不會雙邊關係帶來重大突破，但亦非壞事，此行目的在於重建關係，制訂程序與機制，以因應當前雙邊緊張局勢。

然而美國似乎逐漸從「戰略模糊」走向「戰略清晰」的對台方針，美國官員及重要人物頻繁訪台，無可避免導致美中關係持續緊張。

美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳言今年春季訪台，並未被前任裴洛西所造成的緊張局勢所牽制；2021年就預測中國將於2027年前嘗試武力進犯台灣的美國前印太司令部司令、退役海軍四星上將戴維森（Philip Davidson），於1月30至2月4日率團來台訪問。1月26日戴維森接受日本媒體訪問時，依然維持其研判。

美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢上將（Mike Minihan）也在1月27日預測，2024年台灣與美國舉行總統大選後，中國國家主席習近平將藉台灣問題發難，與美國在2025年爆發戰爭。

報導指出，華盛頓智庫昆西研究所（Quincy Institute）資深研究員史文（Michael Swaine）則表示，由於台海兩岸是否可能發生武裝衝突的評估分歧相當大，布林肯此行以外交手段消弭動武論調至關重要。

史文指出，在美中越發彼此不信任的背景之下，北京認為美國意圖削弱及遏制中國，華盛頓認為中國意圖統治亞洲，雙方越發依賴威懾，尤其是軍事威懾而非以保證的形式，這造成了一個惡性循環並啟動軍備競賽。而且人們越發認為，在某些問題上發生衝突是無可避免的，尤其是台灣問題。