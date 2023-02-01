台灣民進黨智庫改組：洪耀福離任、童子賢名列副董事長

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨智庫、新境界文教基金會昨(1/31) 公布董事名單，由代工廠和碩董事長童子賢擔任基金會副董事長。童子賢表示，應該是執政黨智庫希望融合產業發展、經濟發展等意見。

童子賢昨晚透過書面方式回覆媒體詢問指出，

「我想，這份邀請應該是執政黨智庫希望在政治以外能擴大意見參與，所以希望融合產業發展、經濟發展等意見吧！」

新境界文教基金會昨透過官網公布第13屆董事名單，包括董事長賴清德、副董事長邱義仁、副董事長林錫耀、副董事長童子賢，董事王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君 (按姓氏筆畫排序)。

中央社報導，新境界文教基金會於1999年7月15日由當時民進黨主席林義雄創辦，宗旨包括針對當前國家重大施政議題與法案缺失進行研討，作為民進黨立法院黨團問政參考；並針對當前人民關心的重大地方施政議題進行研究，提供民進黨執政縣市首長施政參考。

聯合報則指出，新境界文教基金會董事異動部分，英系前副董事長洪耀福離任，童子賢則在賴清德邀請下擔任副董事長，另外兩位副董事長前黨秘書長林錫耀和國安會前秘書長邱義仁則續任；與賴清德親近的文化部前部長鄭麗君和前黨副秘書長林飛帆也名列基金會董事。