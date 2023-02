【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)英國歌手及詞曲創作家Sam Smith第四張專輯《Gloria》問世,單曲《Unholy》破20億點閱,再創生涯顛峰。

Smith曾獲葛萊美、全英音樂獎、奧斯卡和金球獎肯定,暌違多年推出第四張專輯,有別以往的風格整個走華麗製作開始做自己,製作專輯的過程中,Smith表示,唯一的中心目標就是在自己完全滿意之前,絕對不讓大家聽見,「我不想要在推一張作品後,不斷擔心著大家是否喜歡。這次我希望自己能處於一個境界是,不管外界覺得如何,重點是我自己是否熱愛!」

專輯名稱的由來,Smith說,「『Gloria』是我人生中很重要的一個字,像是Laura Branigan的歌曲《Gloria》總是出現在同志夜店內,以及在學校唱聖歌《Gloria》。「Gloria」則是代表一種內在精神,鼓勵著我要繼續堅持下去,像是一股鬥志與態度。」

Smith透露,在 2019 年宣布自己為非二元性別者後,不僅受到部分網友批評,更在街上遭受直接的言語辱罵,甚至被吐口水,山姆表示厭倦試圖融入社會框架的自己,「雖然過程很煎熬,但能讓大家理解並看見我最想呈現出來的真我面,已經是最棒的禮物!」在最新 MV《I'm Not Here To Make Friends》中,山姆即駕馭了桃紅澎裙、性感馬甲、高跟馬靴等5套造型,宛若一場華麗時裝秀,讓粉絲感動留言,「好愛山姆擁抱自己的身分並享受其中!」

Smith近日於 The Graham Norton Show上分享拍攝新曲《I’m Not Here To Make Friends》幕後花絮,靈感來自失敗的約會,大家都只想跟他當朋友不想當他男朋友,他無奈表示,「我已經有很多朋友了,我不是來這裡交朋友的!」有趣的是,該曲MV在古堡裡拍攝,當日也開放公眾參觀,Smith大膽的風格及穿著裸露的舞者嚇壞不少前往該地遊玩的老年人,並搏到不少媒體版面。