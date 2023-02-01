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【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！

MV簡直像看了場drag show

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 10:29
Sam Smith新歌《I’m Not Here To Make Friends》MV在古堡取景。（圖擷取自YouTube）

Sam Smith新歌《I’m Not Here To Make Friends》MV在古堡取景。（圖擷取自YouTube）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)英國歌手及詞曲創作家Sam Smith第四張專輯《Gloria》問世，單曲《Unholy》破20億點閱，再創生涯顛峰。

Smith曾獲葛萊美、全英音樂獎、奧斯卡和金球獎肯定，暌違多年推出第四張專輯，有別以往的風格整個走華麗製作開始做自己，製作專輯的過程中，Smith表示，唯一的中心目標就是在自己完全滿意之前，絕對不讓大家聽見，「我不想要在推一張作品後，不斷擔心著大家是否喜歡。這次我希望自己能處於一個境界是，不管外界覺得如何，重點是我自己是否熱愛！」

專輯名稱的由來，Smith說，「『Gloria』是我人生中很重要的一個字，像是Laura Branigan的歌曲《Gloria》總是出現在同志夜店內，以及在學校唱聖歌《Gloria》。「Gloria」則是代表一種內在精神，鼓勵著我要繼續堅持下去，像是一股鬥志與態度。」

Smith透露，在 2019 年宣布自己為非二元性別者後，不僅受到部分網友批評，更在街上遭受直接的言語辱罵，甚至被吐口水，山姆表示厭倦試圖融入社會框架的自己，「雖然過程很煎熬，但能讓大家理解並看見我最想呈現出來的真我面，已經是最棒的禮物！」在最新 MV《I'm Not Here To Make Friends》中，山姆即駕馭了桃紅澎裙、性感馬甲、高跟馬靴等5套造型，宛若一場華麗時裝秀，讓粉絲感動留言，「好愛山姆擁抱自己的身分並享受其中！」

Smith近日於 The Graham Norton Show上分享拍攝新曲《I’m Not Here To Make Friends》幕後花絮，靈感來自失敗的約會，大家都只想跟他當朋友不想當他男朋友，他無奈表示，「我已經有很多朋友了，我不是來這裡交朋友的！」有趣的是，該曲MV在古堡裡拍攝，當日也開放公眾參觀，Smith大膽的風格及穿著裸露的舞者嚇壞不少前往該地遊玩的老年人，並搏到不少媒體版面。
Sam Smith
The Graham Norton Show
英國
環球西洋
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更新時間 : 2023-02-01 12:01 GMT+08:00

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