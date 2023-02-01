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探討親子教育、同儕競爭　兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」2/5起全台灣開跑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 10:31
「新龜兔賽跑」PLUS將於本週日登場。左起草莓姐姐、歌手羅美玲、柳丁哥哥。（愛樂劇工廠提供）

「新龜兔賽跑」PLUS將於本週日登場。左起草莓姐姐、歌手羅美玲、柳丁哥哥。（愛樂劇工廠提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）打造出多部備受親子喜愛音樂劇的愛樂劇工廠，將在本週日（2/5）起於台中、台北和高雄推出經典寓言故事改編的兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」PLUS升級版，從烏龜和兔子的第二代視角重新看待龜兔競賽，為大小朋友帶來全新感觸的溫馨童話。

「新龜兔賽跑」PLUS由大家耳熟能詳的劇情基礎延伸，當年因為睡懶覺而輸給烏龜的兔子，相約十年後孩子長大時再比一場，但小龜與小兔卻成為了好友，儘管不願競爭仍被迫承受上一代的敵對壓力，以及爸媽高壓與懷柔的期盼，兩個孩子憑藉對彼此的理解、尊重和包容，在最後的賽跑對決上，幫助敵對的兩個家族弭平紛爭、相互接納，最終齊聲歡唱。

劇中細膩刻劃兩代的真摯情感與互諒，不僅展現出親子間含蓄微妙的關愛，更探討現今家庭、親子教育、同儕競爭等議題，是齣適合全家共賞的新時代寓言故事。

探討親子教育、同儕競爭　兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」2/5起全台灣開跑

《新龜兔賽跑》PLUS以探討現今家庭、親子教育、同儕競爭等議題為主軸。（愛樂劇工廠提供）

愛樂劇工廠於1999年在國家戲劇院首次推出《新龜兔賽跑》即引起熱烈迴響，之後曾陸續於台北、新竹、台中、屏東及離島馬祖等地帶來60多場演出，並於2013年封箱。此次時隔十年開箱重製，從劇本、音樂、舞蹈、服裝到舞台設計全面翻新，升級為《新龜兔賽跑》PLUS。

該劇集結多位表演藝術領域的優秀人才共同製作，邀來兒童界唱跳偶像柳丁哥哥與草莓姐姐分別飾演小龜與小兔，以及溫暖系歌手羅美玲擔綱龜媽一角，而過去曾飾演龜媽的張仰瑄更成為本次執行導演，將呈現相較十年前更豐富多元的視聽體驗。

編劇導演單承矩表示，20幾年前寫這個劇本時，認為小朋友們必須在大人制定的遊戲規則中慢慢地成長學習，這對他們來說是背負一個很大的壓力，20年後的現在，小朋友們的壓力也沒有減小，這齣戲想討論的議題仍然符合社會環境的現狀。

談及開箱重製龜兔賽跑的主要目的，執行導演張仰瑄說，除了小朋友憑藉他們的智慧去消除兩代、兩種族之間的紛爭外，單承矩導演也跟我聊過一個很有趣的概念，可以把《新龜兔賽跑》看作是莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》的喜劇親子版。小朋友用他們的智慧去讓大人思考「我們真的要繼續對立下去嗎？有什麼問題是不能解決的呢？」，自己成為家長的時候才看到小孩子比較單純和天真的想法，才發現更能體會這個故事背後要告訴我們的意義。

愛樂劇工廠多年來專注於製作出年齡無死角的在地原創音樂劇，其中親子音樂劇《老鼠娶親之公主不想嫁》、武俠音樂劇《小羊晚點名》更是近年廣受好評的大熱之作。今年同時適逢愛樂劇工廠創立20週年，將在下半年推出去年首度辦理「劇本徵件計畫」中脫穎而出的首獎劇本《青鬼好朋友》，打造全新兒童音樂劇製作。

愛樂劇工廠20週年－兒童歌舞劇《新龜兔賽跑》PLUS演出時間表：

  • 2/5臺中國家歌劇院
  • 3/4-3/5臺北國父紀念館
  • 8/27高雄衛武營演出

詳情請洽愛樂劇工廠粉絲團，購票請上OPENTIX或TixFun售票系統。

探討親子教育、同儕競爭　兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」2/5起全台灣開跑

探討親子教育、同儕競爭　兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」2/5起全台灣開跑愛樂劇工廠20週年—兒童歌舞劇《新龜兔賽跑》PLUS。（愛樂劇工廠提供）
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更新時間 : 2023-02-01 12:01 GMT+08:00

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