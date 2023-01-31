又爆逃避兵役 「D.P：逃兵追緝令」南韓演員宋德浩偽造癲癇病例

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）不久前韓國男團VIXX成員Ravi才爆出造假診斷書逃避兵役，引發一陣譁然，今（31）日又再度爆出出演「D.P：逃兵追緝令」新兵角色的演員宋德浩，也透過了相同的不正當手段，偽造癲癇病例，以獲得兵役減免。

根據韓媒報導，首爾南部地方檢察廳已掌握了中間人具某與宋德浩共同偽造病歷的證據。宋德浩先是與具某聯繫，詢問了延期入伍的方法，但具某表示能協助免除兵役，因此宋德浩照著指示執行取得癲癇病例，並被判定為體檢4級社會服務要員。

對此，宋德浩正接受警方調查，也承認了罪行。經紀公司Bistus娛樂發出聲明表示，去年夏天，宋德浩為了延後入伍時間，在網路上諮詢了相關資訊，因為一時的錯誤判斷，使用了不當的方法被判定為4級社會服務要員。宋德浩方面也表示，將誠實面對警方的調查，對此事件也會進行深刻的反省，對於讓許多人感到失望，他誠摯感到抱歉。

宋德浩曾出演許多熱門韓劇，包含了「D.P：逃兵追緝令」、「機智醫生生活」、「少年法庭」、「Cheer Up」等，尤其「D.P：逃兵追緝令」劇情就是以抓緝逃兵的南韓軍事警察為背景，參與該劇拍攝的他如今卻鬧出逃兵風波，引起網友的一陣嘲諷。宋德浩也因此事件，退出了正在拍攝的電視劇「有益的詐欺」。

根據edaily報導，南韓首爾南部地方檢察廳及兵務廳，自去年12月起組成聯合調查小組，調查偽造癲癇病例以獲取免除兵役的不法事件，調查對象高達100多人，包含了藝人、高層公務員、法界人士子女等。根據調查，協助VIXX成員Ravi獲取假病歷的中間人與此次事件為同一人，具某也在27日的初審中承認了所有罪嫌。