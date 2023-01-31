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獲邀參加國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會 台灣立法院長游錫堃啟程赴美

By 政治組 , 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 20:27
立法院長游錫堃2023年1月31日下午搭機啟程赴美

立法院長游錫堃2023年1月31日下午搭機啟程赴美 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院長游錫堃今（31）日行程馬不停蹄，上午出席「民主國會卅年特展」，下午則啟程前往美國紐約，拚國會外交。

游錫堃本次受邀赴美，將於2月1日在國際宗教自由峰會發表演說，2月2日則會參加華府重要活動－「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。除了這兩項主要活動，其他行程則尊重駐美代表處安排，可能也會與學者、僑胞會面。

根據中央社，美國總統通常會率閣員參加國家祈禱早餐會，副總統賴清德也曾於2020年以當選人身分參加。

自由時報報導，今早立法院舉辦「民主國會卅年特展」開幕典禮，游錫堃、前立法院長王金平等人皆出席。

游錫堃致詞時說道，蔣氏政權以動員戡亂、戒嚴、大法官會議解釋等做法，限制了人民言論自由並凍結國會改選，導致第一屆立法委員無限期延任，形成「萬年國會」。

他接著說，台灣於1980年代經歷了一連串社會運動，終於得以於1990年代實現國會全面改選。第二屆立委於1993年2月1日就職，終結了43年的萬年國會，奠定民主台灣之基礎。立法院的民主轉型歷程，是華人圈重要典範，他希望透過這項展覽，讓民眾從歷史中得到啟發，珍惜台灣得來不易的民主自由。

民主國會卅年特展
地點：立法院台北院區
時段： 2月1日至6月30日，上午9時至下午5時。
週一至週五採團體參訪預約，週六自由開放參觀。
台灣
立法院
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國會
國際宗教自由峰會
國家祈禱早餐會

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