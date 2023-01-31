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2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 19:26
2023台灣燈會在台北，期間限定「迷霧黑兔耳燈」(圖/台北產發局)  

2023台灣燈會在台北，期間限定「迷霧黑兔耳燈」(圖/台北產發局)  

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）2023台灣燈會將於明（2/1）日試營運，今年台灣燈會首次推出23款官方周邊商品，在燈會期間（2/1-2/19）於「松菸」及「信義香堤大道」開設實體據點販售，現場也將推出隱藏限定款「迷霧黑兔耳燈」。

根據台北市產業發展局，為讓民眾沉浸於燈會饗宴，北市府與知名電商平台Pinkoi合作，以今年燈會主題「光源台北」為發想，打造「光源兔」系列周邊商品。

在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣之後，「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」等商品詢問度頗高，燈會期間（2/1-2/19）更加碼推出隱藏版「迷霧黑色款兔耳燈」及「光源兔壓克力鑰匙圈」。

燈會期間，松菸及信義香堤大道的實體據點也將販售官方周邊商品，如「光源兔存錢筒」、「提燈籠帆布包」、可以自行DIY的「光源絹印小提燈」等23款商品。

此外，為方便逛展民眾在每個展區都能輕鬆購買燈會商品，主辦單位特別與7-11合作販售「未來炫彩款兔耳燈」、「光源兔玩偶吸鐵燈」、「光源兔壓克力鑰匙圈」、「光源兔經典滿版防潑水自動摺疊傘 - hahababy聯名款」4款周邊商品，2/3起將於燈會展區周邊 24間燈區指定門市開始販售。

【2023台灣燈會】周邊商品販售專區、【2023台灣燈會】官方網站

2023台灣燈會在台北 期間限定「迷霧黑兔耳燈」2/1開賣
2023台灣燈會在台北，期間限定「迷霧黑兔耳燈」(圖/台北產發局)
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