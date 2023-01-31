中國進一步報復　2月起自南韓入境旅客須落地採檢

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府自1月起，開始對自中國入境之旅客加強防疫規定，中國對此感到非常不滿，因此公告停發南韓公民短期簽證，今（31）日又更進一步宣布，將針對自南韓入境旅客進行落地採檢。

中國政府自12月起放寬防疫政策及邊境管制，因此疫情在中國境內迅速蔓延。南韓為防止疫情在國內加重，要求自中國入境之旅客提交陰性證明，並於落地時接受PCR採檢，若採檢結果為陽性，將被送往隔離所隔離7天。

中國認為南韓此舉為「歧視性入境限制」，在1月10日時宣布停止對南韓公民發放短期簽證，以及停止日韓公民赴中的72/144小時過境免簽予以回應。今日中國則祭出進一步規定，表示自2月1日起，凡是從南韓搭乘飛機前往中國的旅客，在落地後皆須接受PCR檢驗。

先前因相同原因遭中國停發普通簽證的日本，在恢復對中簽證業務後，已獲得中方恢復對日發放簽證。

南韓政府日前表示，關於對中國公民停發短期簽證一限制，將延長至2月28日。根據韓聯社報導，南韓防疫當局今日於記者會上表示，若自中國入境的公民PCR結果在可控制範圍內，將考慮提前取消簽證停發措施，但就當前的入境PCR檢驗結果來看，仍需慎重考慮是否完全解除簽證停發措施，也會向中方充分說明，保持溝通。