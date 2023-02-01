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「隨機善舉」真暖心？TikTok街拍影片恐侵害隱私權

在歐美，這種使生產者、參與者或觀看者「感覺良好」（feelgood）的內容創作並不新鮮。如今TikTok、Instagram等影音社交平台盛行， 這些針對陌生人的隨機善舉已成為一種噱頭或社會「試驗」，背後潛藏隱私權議題。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/01 18:37
隨機送花給路人的街拍影片實則有侵害隱私權及罔顧他人感受的爭議。(圖／Pexels）

隨機送花給路人的街拍影片實則有侵害隱私權及罔顧他人感受的爭議。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）隨機送花、幫陌生人結帳等街拍影片看似暖心，然而衛報指出，這些以他人反應為看點、販賣助人使觀看者「感覺良好」的內容創作，實則將獲利建立在冒犯他人之上，也凸顯影片創作者的表達自由與他人隱私權間日益增長的衝突。

衛報指出，年屆60的瑪蘭買了杯咖啡後坐下來享受安靜時光，一名手持花束的年輕男性藉故請她幫忙拿花後，僅說一句「祝你有愉快的一天」便留下花束逕自離去，錯愕的瑪蘭還發現，有攝影機將這幕拍攝下來。

以在街頭隨機送花、替人買單獲得關注的TikTok網紅帕鲁克（Harrison Pawluk）擁有數百萬追蹤者。他以「我希望這讓她一天更好」為題，發布關於瑪蘭的影片，不到兩週便獲得逾5200萬次點閱及1000萬個讚。媒體甚至報導了帕鲁克的「暖心之舉」，並聲稱影片中那位收到花的「老年婦女」對此感動涕零。

然而，事實真相是，帕鲁克與瑪蘭素昧平生，而瑪蘭的一天被帕鲁克平白入侵，而影片及外界都預設「她對此表示歡迎」這讓瑪蘭感到相當不滿。那是一部從行動、拍攝、內容剪輯到上傳都未曾經過瑪蘭允許的影片。

瑪蘭指出，她享受的當下時光，被帕鲁克在影片中擅自定調為「可憐」的場景，此舉相當「殘酷」。儘管已有白髮，但瑪蘭從未覺得自己看著老，影片讓她對自身的看法感到不安。

瑪蘭決定接受媒體訪問，披露自己的經歷，並指出在與帕鲁克的互動中感到「被剝奪人性」（dehumanised)。帕鲁克未經允許塑造了一個不存在的東西，並藉此牟取暴利。瑪蘭表示，選擇站出來，是因為此事也可能發生在其他人身上。

販賣公共場合的善舉與暖心是否違反隱私？

在歐美，這種使生產者、參與者或觀看者「感覺良好」（feelgood）的內容創作並不新鮮，最早可以追溯到BuzzFeed和Upworthy，如今TikTok、Instagram等影音社交平台盛行， 這些針對陌生人的隨機善舉已成為一種噱頭或社會「試驗」。

報導指出，在TikTok上，「#randomactsofkindness」(隨機善舉）此標籤已有4.16億次點閱，「#helpingothers」（幫助他人）則有近8.5億次點閱，至於「#kindness」（善舉）、「#wholesome」（暖心）以及「#positivity」（正能量）等標籤的點閱已破數十億。

過去數十年間，人們在不知情的情況下在社群網站爆紅、被製成迷因實屬常見，而這些爆紅可能帶來負面的影響，甚至成為撕不掉的標籤。隨著「內容經濟」（content economy）的發展，數以萬計的創作者，依靠流量及訂閱者謀生。自TikTok興起，數位內容的生產越發狂熱。如今，世界成為一個舞台，而所有人都可能淪為他人生產中的參與者，不論知情與否、情願與否。

這凸顯了內容創作者的表達自由與他人隱私權間日益緊張的關係，而這所謂的表達自由可能是以犧牲他人利益為代價。即便這些他人身處公共場域，如同帕鲁克這樣以隱藏攝影機，以善舉包裝的手段甚至難以被立即發現予以制止，觀看者甚至也無法察覺這些內容背後的爭議，所謂的隱私又將如何界定與保障？
隨機善舉
隱私權
TikTok
街拍

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