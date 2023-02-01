「隨機善舉」真暖心？TikTok街拍影片恐侵害隱私權

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）隨機送花、幫陌生人結帳等街拍影片看似暖心，然而衛報指出，這些以他人反應為看點、販賣助人使觀看者「感覺良好」的內容創作，實則將獲利建立在冒犯他人之上，也凸顯影片創作者的表達自由與他人隱私權間日益增長的衝突。

衛報指出，年屆60的瑪蘭買了杯咖啡後坐下來享受安靜時光，一名手持花束的年輕男性藉故請她幫忙拿花後，僅說一句「祝你有愉快的一天」便留下花束逕自離去，錯愕的瑪蘭還發現，有攝影機將這幕拍攝下來。

以在街頭隨機送花、替人買單獲得關注的TikTok網紅帕鲁克（Harrison Pawluk）擁有數百萬追蹤者。他以「我希望這讓她一天更好」為題，發布關於瑪蘭的影片，不到兩週便獲得逾5200萬次點閱及1000萬個讚。媒體甚至報導了帕鲁克的「暖心之舉」，並聲稱影片中那位收到花的「老年婦女」對此感動涕零。

然而，事實真相是，帕鲁克與瑪蘭素昧平生，而瑪蘭的一天被帕鲁克平白入侵，而影片及外界都預設「她對此表示歡迎」這讓瑪蘭感到相當不滿。那是一部從行動、拍攝、內容剪輯到上傳都未曾經過瑪蘭允許的影片。

瑪蘭指出，她享受的當下時光，被帕鲁克在影片中擅自定調為「可憐」的場景，此舉相當「殘酷」。儘管已有白髮，但瑪蘭從未覺得自己看著老，影片讓她對自身的看法感到不安。

瑪蘭決定接受媒體訪問，披露自己的經歷，並指出在與帕鲁克的互動中感到「被剝奪人性」（dehumanised)。帕鲁克未經允許塑造了一個不存在的東西，並藉此牟取暴利。瑪蘭表示，選擇站出來，是因為此事也可能發生在其他人身上。

販賣公共場合的善舉與暖心是否違反隱私？

在歐美，這種使生產者、參與者或觀看者「感覺良好」（feelgood）的內容創作並不新鮮，最早可以追溯到BuzzFeed和Upworthy，如今TikTok、Instagram等影音社交平台盛行， 這些針對陌生人的隨機善舉已成為一種噱頭或社會「試驗」。

報導指出，在TikTok上，「#randomactsofkindness」(隨機善舉）此標籤已有4.16億次點閱，「#helpingothers」（幫助他人）則有近8.5億次點閱，至於「#kindness」（善舉）、「#wholesome」（暖心）以及「#positivity」（正能量）等標籤的點閱已破數十億。

過去數十年間，人們在不知情的情況下在社群網站爆紅、被製成迷因實屬常見，而這些爆紅可能帶來負面的影響，甚至成為撕不掉的標籤。隨著「內容經濟」（content economy）的發展，數以萬計的創作者，依靠流量及訂閱者謀生。自TikTok興起，數位內容的生產越發狂熱。如今，世界成為一個舞台，而所有人都可能淪為他人生產中的參與者，不論知情與否、情願與否。

這凸顯了內容創作者的表達自由與他人隱私權間日益緊張的關係，而這所謂的表達自由可能是以犧牲他人利益為代價。即便這些他人身處公共場域，如同帕鲁克這樣以隱藏攝影機，以善舉包裝的手段甚至難以被立即發現予以制止，觀看者甚至也無法察覺這些內容背後的爭議，所謂的隱私又將如何界定與保障？