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同場加映！百年歷史「波蘭最美麗的書展」精選作品　科幻書封系列工作坊台灣「不只是圖書館」登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 18:20
「不只是圖書館」推出2023首檔展覽「波蘭最美麗的書展」。（圖/台灣設計研究院）

「不只是圖書館」推出2023首檔展覽「波蘭最美麗的書展」。（圖/台灣設計研究院）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「不只是圖書館」推出2023首檔展覽「波蘭最美麗的書展」，自即日起至3月19日松菸登場。

展覽串聯 2023 台北國際書展主題國波蘭，與財團法人台北書展基金會、波蘭台北辦事處、波蘭圖書出版商協會等合作，呈現43件2021年波蘭最美麗的書競賽得獎作品，其具有62年悠久歷史。

本次展出內容可說是近年來的「最美麗的書」之最，加上曾多次獲得萊比錫「全世界最美麗的書」加冕的設計師 Ryszard Bienert 個人專區，總數 60 冊難得一見的精彩作品，全數抵台！

Bienert出生於 1976 年，就讀於UAP藝術教育學院，自1996年起進入平面設計領域，主要涉及藝術和攝影主題有關的展覽書籍設計，並於 2007 成立了 3group Graphic Studio。

同場加映！百年歷史「波蘭最美麗的書展」精選作品　科幻書封系列工作坊台灣「不只是圖書館」登場

此外，展覽囊括科幻小說家「最美麗的萊姆 Stanislaw Lem 書封」，加上遠道而來的波蘭插畫家 Piotr Socha 所親自帶領的工作坊、競賽執行總監 / 設計師 Magdalena Frankowska 分享、波蘭譯者/作家林蔚昀文化導讀講座，以及 Circle 專訪波蘭設計專家，編輯內容出版的《波蘭最美麗的書》專刊，讓大家在靜動之中，感受波蘭語境下的閱讀體驗。

「波蘭最美麗的書」是由具有百年歷史的「波蘭圖書出版商協會」所舉辦，為了改善二戰後書籍出版品的品質、促進產業，同時將出版商、藝術家及印刷技術人員團結在一起，因此，便效法了德國萊比錫「世界最美麗的書」的規則，在1957年正式創辦了這場競賽，直至 2022 年已經是第 62 屆了。獲獎的出版社會收到榮譽證書，印刷廠收到賀信，而平面設計師/視覺創作者則獲頒證書與獎金。

「最美麗的萊姆書封」區，波蘭的科幻小說泰斗史坦尼斯勞．萊姆（Stanisław Lem）作品被翻譯成 41 種語言發行，也曾改編成電影搬上大螢幕，包含《未來學大會》（The Congress）、《索拉力星》（Solaris）和《面具》（Maska）等。

同場加映！百年歷史「波蘭最美麗的書展」精選作品　科幻書封系列工作坊台灣「不只是圖書館」登場
展品。（圖/台灣設計研究院）

同場加映！百年歷史「波蘭最美麗的書展」精選作品　科幻書封系列工作坊台灣「不只是圖書館」登場
展品。（圖/台灣設計研究院）

同場加映！百年歷史「波蘭最美麗的書展」精選作品　科幻書封系列工作坊台灣「不只是圖書館」登場
展品。（圖/台灣設計研究院）
波蘭最美麗的書展
不只是圖書館

更新時間 : 2023-01-31 18:53 GMT+08:00

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