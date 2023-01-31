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我的精品，你的俗貨 一個托特包如何掀起新加坡階級論戰？

關於精品的定義，是價格還是世俗的價值？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 17:31
新加坡女孩Zoe Gabriel興高采烈分享生命中的第一只精品包（圖／TikTok截圖）

新加坡女孩Zoe Gabriel興高采烈分享生命中的第一只精品包（圖／TikTok截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在許多人眼裡，精品是身分地位的象徵，是畢生的追求。一名新加坡女孩，日前興高采烈地在TikTok分享了此生的第一個「名牌包」，卻意外掀起波瀾，更揭露了新加坡赤裸裸的階級瘡疤。

17歲的 Zoe Gabriel於8日在TikTok貼了一支影片，是她赴Charles & Keith店家購買一只托特包的畫面，稱這是她的第一個精品包（luxury bag），並寫道「謝謝爸爸」，顯然是來自父親的贈禮。

Charles & Keith是新加坡的中價位品牌，在台灣與中國有著小CK（Calvin Klein）的稱號，在印度與泰國也頗受歡迎。然而，她沒料到的是，影片引來了不少訕笑，對於價格79.9新加坡幣（新台幣元1,825元）的包包，許多人揶揄，這算哪門子精品？

影片至今已逾2百萬人觀看，嘲諷者眾，有人笑稱，「將這稱為精品，就如把速食業者比為高檔餐廳。」「誰來告訴她這不是精品啊？」（Who's gonna tell her?）

Zoe是家中四個孩子的老大，2010年自菲律賓舉家遷至星國。因網友批評大感受傷的她，再貼影片回應。她感性說道，在其成長過程中，家境不好，物質生活並不寬裕。「對你們而言，新幣80的包包或許不是什麼精品，對我還有我的家庭而言，卻是不小的開銷。」

這回則湧入了支持、鼓勵的正面評論，影片迄今已逾670萬次點閱。此事件也使Zoe的追蹤人數暴增至超過22萬人，連Charles & Keith與其他品牌都以各種贈禮表達支持。

一只托特包，反映的卻是新加坡根深蒂固的貧富差距問題。

根據BBC，作為一個多元文化國家，新加坡從開國便致力處理種族問題，對於違反種族或宗教歧視罪名者，祭出刑期等重罰。然而，根據2018年的一項研究，階級不平等才是撕裂星國最嚴重的問題。

新加坡坐擁全球收入最高的文官，人民卻活在最極端的兩個世界。在同一個天際線下，富麗堂皇的豪宅，不遠處就是只有一間房的窄小公寓住宅區，形成了強烈對比。儘管電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）呈現了新加坡巨富的一面，卻非人人都負擔得起一只小CK包。

根據新加坡國立大學去年的研究，20至30多歲的大學畢業生，月薪中位數約4,200新幣（新台幣95,940元），是學歷較差者的三倍多。相較之下，清潔人員月收入約1,570至2,210新幣（新台幣35,863元至50,483元）。高漲的房價與通膨加劇社會不平等，根據經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit），去年新加坡就與紐約並列全球最貴城市。

政府官員也意識到了持續惡化的階級問題。

總理李顯龍（Lee Hsien Loong）2018年就曾警告，只收優秀學子的菁英學校，正築起世代不替的封閉小圈子。新加坡副總理、有望成為最高領導人的黃循財（Lawrence Wong），最近在一次演說中，也提到了Zoe事件，呼籲民眾勿心心念念追求風光的社會地位。身兼財政部長的他也預告，富人將須付出更多的稅金。

我的精品，你的俗貨 一個托特包如何掀起新加坡階級論戰？

我的精品，你的俗貨 一個托特包如何掀起新加坡階級論戰？
Zoe Gabriel與父親獲邀赴Charles & Keith總部參觀（圖／Zoe的個人IG）
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更新時間 : 2023-01-31 18:53 GMT+08:00

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