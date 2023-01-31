臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽開展

環保署沈志修副署長與丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Mønsted)於今日（1月31日）在臺北市 西本願寺樹心會館，一同為「 臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」拉開序幕， 該展覽為免費參觀，將展出享有全球設計界諾貝爾獎美譽的The Index Award近期得獎作品、我國歷屆環境關懷設計競賽獲獎作品， 展期自1月31日起至2月5日下午4時止。

與會貴賓包括丹麥The Index Project 傳播總監Lesley Price女士、教育總監Charlotte Høeg Andersen、循環台灣基金會黃育徵董事長。 沈志修副署長於開幕時表示：蔡英文總統在2021年4月22日地球 日宣示將推動「2050淨零轉型」，國發會與各部會規劃推展「 能源、產業、生活及社會」等四大轉型策略，環保署為提升國家因應 氣候變遷的能力，擬具「溫室氣體減量及管理法」修正草案， 也終於在今(2023)年1月10日經立法院三讀通過修正為「 氣候變遷因應法」，明確將2050年溫室氣體淨零排放目標入法， 讓淨零排放提升到法律規範，展現我國落實的決心，達成永續發展目 標。淨零排放僅倚靠政府是不夠的，必須要產業、 生活與社會的共同轉型，更需要透過教育，持續且堅定地倡議， 才能來落實。今天的活動即是借鏡丹麥環境教育結合設計、 創新和產業化的方式， 朝向以設計來因應全球氣候變遷等環境永續議題。

致詞時表示：丹麥在永續發展已經有很長的歷史。事實上，在197 1年，我們成立了世界上第一個環境部。 但環境保護和減緩氣候變遷並不是單一國家的挑戰， 也不是區域性挑戰，而是全球性的挑戰。The Index Project為丹麥非營利組織， 以設計與創新改善人類生命為宗旨， 提倡以設計為工具開發永續的創新方案，達成環境永續的目的。 其所主辦的Index Award有設計界諾貝爾獎美譽， 得獎或入圍的不乏知名企業例如特斯拉、樂高等， 更有許多新創的團隊由Index Award脫穎而出，並且成為實際應用， 對環境永續有影響力的解決方案，例如生命吸管、 自行車隱形氣囊安全帽、25元電腦樹莓派、海洋吸塵器、 微生物天然染料等。希望透過臺丹環境教育的合作， 結合跨國與跨領域的能量，臺灣跟丹麥一起為淨零的未來努力。

循環台灣基金會黃育徵董事長表示丹麥和臺灣一樣同屬面積小且天然 資源短缺的國家，丹麥很早就開始進行循環經濟綠色轉型， 如今是全球環保與再生能源領先國家， 也擁有傲人的生活環境和品質。黃董事長進一步提醒，沒有公司、 產業、國家能自己做到淨零碳排，若要實現淨零願景，必須推動CC 4CC (circular collaboration for climate crisis)，加速循環合作，共解氣候危機，建立跨產業、 跨供應鏈、跨國的合作連結，並從減碳、創造就業、 創造經濟效益等角度，思考優先次序並衡量效益。要做到這些， 就必須重新設計整個價值鏈，改變價值鏈上的每一個環節， 從源頭就要改變。

The Index Project教育總監Charlotte Høeg Andersen分享Index Award的目的是鼓勵能創造永續與產生影響力的創新解決方案， 並將歷年得獎作品巡迴展覽宣傳「以設計改善人類的生命」的理念， 以感動並啟發更多人。Lesley表示透過激勵和導入設計思維， 每個人都可以是設計師， 任何人都能以設計為工具創造改善世界各地面臨的挑戰和難題， 例如：教育、能源、環境與氣候變遷、糧食、居住問題等。The Index Project並於記者會後進行專題演講。

此次展出之作品係由Index Award得獎及2021年入圍作品共15件來臺展出， 展出作品所對應欲解決的循環經濟、淨零碳排的議題為主軸， 值得一提的是，所展出的作品Pinatex， 以鳳梨葉纖維製成的永續材料品牌，與臺灣產業環境非常相近， 可替代現有的紡織品和皮革， 同時為鳳梨種植國家創造充滿活力的新產業商機， 藉由支持當地農民以建立強大的循環經濟。

此外，這次亦將展出台灣環境關懷設計競賽1-4屆前3名的得獎作 品，作品所欲解決的議題涵蓋再生與綠色建材的應用開發、 海洋環境復育、再生資源利用及水質淨化設備等， 也呼應了聯合國永續發展目標「健康與福址、淨水與衛生、 永續工業與產業創新、永續消費與生產、海洋生態」等， 再再顯示我國設計界如何透過觀察發現環境問題， 再經由設計來解決問題。

詳細展覽參觀資訊請參閱環境關懷設計競賽活動網站：https: //www.epadesign.tw/。