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2/7起中國入境來台旅客免唾液PCR、機場和港口試劑改發1劑　有症狀再篩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 17:08
截圖自指揮中心直播記者會。

截圖自指揮中心直播記者會。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今（31）日下午臨時召開記者會宣布，自2月7日起，取消自中國入境來台旅客唾液PCR篩檢措施，包含「小三通」金馬春節專案採檢。

因應中國疫情，台灣自今年1月1日凌晨零時起，維持現行不開放中國觀光客來台政策，另針對搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案旅客，入境時須於機場或港口配合進行唾液PCR檢測。

2/7起中國入境來台旅客免唾液PCR、機場和港口試劑改發1劑　有症狀再篩

經綜合評估後，考量現行仍維持不開放中國觀光客來台政策，且中國來台旅客採檢陽性率已由每天25%降至約2%，持續處於低點，可定序檢體量下降，加上定序監測結果以BA.5、BF.7為主，未偵測新變異株出現，指揮官王必勝宣布取消中國來台旅客採檢措施。

另外，同步取消自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

至於，其他國家的入境旅客原先在機場或港口會發放4劑快篩，將改為1劑，且抵台和出門時不用快篩陰，有症狀時才加驗快篩，但仍需遵守7天自主防疫相關規定。

對此，王必勝說明，由於近期國際疫情趨緩，近一個月來每日境外移入個案佔當日確診病例數比例低，僅約0.4%至2.2%，也未發現具威脅之新型變異株。另國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，民眾如有需要可自行購買。

2/7起中國入境來台旅客免唾液PCR、機場和港口試劑改發1劑　有症狀再篩

2/7起中國入境來台旅客免唾液PCR、機場和港口試劑改發1劑　有症狀再篩
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更新時間 : 2023-01-31 18:53 GMT+08:00

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