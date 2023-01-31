新北奪全國健康促進特優縣市6連霸　獲獎學校數全國之冠

新北市健促成果再傳捷報!再度榮獲教育部110學年 度地方政府辦理學校健康促進計畫特優縣市，自105學年度起， 已連續6年獲此殊榮；且新北市學校參加110學年度「 健康促進議題競賽」榮獲 6 特優、5 優等、3 優良、9 佳作，獲獎數共計23 件，特優件數及獲獎總件數皆居全國之冠， 展現新北市推動學校健康促進政策卓越成效。

教育局表示，新北市連續6年獲特優縣市， 透過教育局與衛生局跨局處協力推動健康促進工作， 包含辦理偏鄉地區學校醫師駐點服務， 推動視力及口腔巡迴醫療專車，直接深入偏鄉將醫療服務送到學校， 以及結合專業師資到校入班宣導菸檳防制、愛滋防治議題， 全面提升師生衛教知能，達到預防重於治療的成效。此外，教育局縝 密規劃學校輔導網絡， 舉辦全市健康促進期末報告及各議題成果觀摩會， 揚升學校健促推動動能，並以系統化方式實踐健康促進政策， 步步穩健踏實，才有今日榮耀。

榮獲視力保健特優學校的興穀國小推行「護眼fun輕鬆」活動， 積極落實「用眼3010」、「戶外活動120」， 並向下延伸至幼兒園。校長鄭秋嬋表示， 校園營造視力保健學習環境，讓視力保健知能及習慣從小扎根， 在親師生共同努力下，學童視力不良率已連續3年優於新北市與全國 指標。家長陳品榕說，學校利用短暫的下課時間， 鼓勵孩子走出室外，除了舒展筋骨有益健康外， 還能讓眼睛適度的休息放鬆，維持學童好視力。

口腔保健全國特優學校石門國小雖位處偏鄉，社區內無牙醫診所， 全校仍秉持「從幼開始，全員參與」的理念，校長蔡清寬表示， 全面性地協助孩子整治齲齒、窩溝封填， 以學校為基地營造健康無齲齒的家庭及社區環境。 四年級周筠瑄同學說， 學校裡有學長姊擔任潔牙小天使指導正確刷牙方式， 媽媽也知道使用氟碘鹽煮菜，讓自己的牙齒更健康喔!

榮獲健康體位全國特優的吉慶國小，以社團活動取代傳統宣導， 落實推展食農教育與飲食教育，健康體位適中率連續6年優於全國指 標。校長簡聰義表示，以健康促進為主軸辦學， 讓學校就是生活實踐和永續發展的場域！六年級學生鄭翔鴻分享， 自己在學校養出無毒雞蛋，還學會做菜簡單調味， 連阿嬤都讚美自己煮的料理營養又美味，也因此能維持健康體重。

在健康促進議題競賽部分， 蘆洲國小榮獲全民健保永續經營創意影片特優， 以校園特派小記者隨機採訪的方式，搭配網紅設計「 聰明就醫六要素」的歌曲，學生皆能朗朗上口。6年級紀婷同學分享 ，拍片很不容易，但透過完整影片的宣傳， 學弟妹們都能理解不浪費健保資源的意涵， 寓教於樂讓她非常有成就感。 此外三重高中將菸檳防制議題融入英文、歷史..各種學科課程， 使學生潛移默化中成為具有菸檳防制核心素養的現代公民， 因此榮獲校園菸檳危害防制教育推廣計畫績優成果特優，實至名歸。

教育局長張明文表示，新北市近5年國小裸視視力不良率從48. 43%下降至46.67%，國小齲齒率更從38.58%下降至2 7.42%，顯見市府努力推動學生健康促進績效卓著。 未來將持續帶動所有學生，奠定健康好基礎，儲備學習競爭力， 打造活力新北市。

興穀國小-下課時間全校愛眼健康操。 (照片由新北市教育局提供)

蘆洲國小-透過校園小記者採訪，宣導聰明就醫6要素。 (照片由新北市教育局提供)

三重高中-菸檳防制議題結合外師英文課程。 (照片由新北市教育局提供)

石門國小-推動親子在家落實睡前潔牙。 (照片由新北市教育局提供)